NULLPUNKT ⟩ Rahavalss Tallinki näitel: kurda, kiida-kiida, kurda, küsi-küsi

Miks on hiina keeles üksainus sõna nii ohule kui võimalusele, teavad praegu ilmselt kõige paremini just ettevõtjad. Kõik nad saavad kriisis nö «pihta» ja turgudel on justkui nullseis, kust töö ja õnne korral on võimalik raskest olukorrast välja sipelda või lausa jõujooned enda kasuks ümbermängida.

Tallinna sadamas kai ääres seisvate kruiisilaevade kõrval antud umbes pooletunnises intervjuus mängis Tallinki suurosanik Ain Hanschmidt Postimehele maha laenuküsimise pitchingu ehk Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) kodulehel toodud definitsiooni järgi «lühikese ja lööva äriidee esitluse»: kurda, kiida, küsi-vormis.

Selleks on ka põhjust: laevareisid on suurel määral peatatud, hotellid tühjad, spaadest vesi väljas, taksod ootavad kliente ja Burger King avamist. Tallink soovib riigilt 150 miljoni euro suurust likviidsuslaenu, ideaalis nii, et riik osanikuks ei tule.

AS Tallink Grupi nõukogu liige Ain Hanschmidt Tallinna sadama D-terminalis seal koroonaviiruse tõttu jõude seisva Silja Europa juures. FOTO: Andres Haabu

Kurda seisu

«Kaks tükki sõidavad, neli peaksid siin olema... ma ei teagi, jah. Neid on nii palju,» üritab Hanschmidt oma sadamas seisvaid kruiisilaevu kokku lugeda. Kuigi mehel on nägu naeru täis, on olukord tema sõnul kehv.

«Eesmärk oli miljard eurot käivet, aga täna on 85 protsenti ärist kukkunud. Valitsused on otsustanud kõik seisma panna. Täna on Tallink kindlasti kriisis,» ütleb Hanschmidt kai peal jalutades.

Nad on pidanud Lätis on koondama 500, Eestis 150-200 töötajat. Tallinki 14st kruiisilaevast kolm huugavad sel päeval sadamas ja kuigi sihtsadamat neil paigas pole, on laevameeskond peal toimetamas 24 tundi seitse päeva nädalas. Selleks, et kohe kui valitsused lubavad ja inimesed julgevad, saaks laevad liikuma panna.

«Oluline on, et riigiabi ei jääks kuhugi kinni, ei veniks liialt. Muidu me võrreldes konkurentidega Soomes, Taanis ja Rootsis kaotame konkurentsis, sest nemad saavad toetust meie ei saa,» ütleb ta.

Hanschmidt oli pikalt karantiinis, aga kohe kui kohustuslikud 14 päeva läbi said, tuli intervjuule. Postimehele organiseeriti võimalus lennutada sadamas drooni - tavainimestele on see keelatud – ja Tallink tegi kõik selleks, et me ennast hästi tunneksime. Nii nagu ka kriisi alguses, kui Tallink oma laevaga eestlasi päästma läks ja seda kajastama läinud ajakirjanikud kallitesse sviitidesse paigutas.

«Aga laeva sisse minna ei saa, sest on karantiini aeg ja ei saa meeskonda segada. Me ju ei tea kas oleme viiruse kandjad või ei ole,» selgitab Hanschmidt ja jätkab hoopis teisel, talle sobival teemal.

Kiida rahajagajat