Kas oled näinud? ⟩ 81-aastane mees läks Nõmmel jalutama ja kadus

Vassili lahkus 29. aprillil oma kodust Valdeku tänaval kella 16 ajal ja ei ole siiani koju naasnud. Mees on umbes 167 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Kodust lahkudes oli tal seljas tumehall jope, mille all tumesinine sviiter, jalas sinised viigipüksid, peas must nokaga müts. Jalutama minnes ei olnud mehel telefoni kaasas.