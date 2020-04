Kuigi noortele kulinaariahuvilistele lubatakse kutsekoolis, et kokatöö ei saa maailmas mitte kunagi otsa, avastas suur hulk kulbikuningaid end märtsi keskel olukorrast, kus tööandjad nende oskustele enam rakendust ei leidnud. Restoraniäri on kindlasti üks enim praeguses eriolukorras kannatavaid valdkondi. Veetsin päeva restoran Kivi Paber Käärid peakoka Kristi Rotari sabarakuna, et näha, kuidas koroonakriis ühe restorani köögipoolt mõjutab.

Kohtun Kristiga lörtsisajusel kolmapäevahommikul Lasnamäel hulgimüügilao ees. Hommikune kaubatiir ei ole peakoka jaoks tavaline praktika, vaid just eriolukorrast tingitud meede. Tavaolukorras tegi selle töö ära kullerfirma, kuid kokkuhoiu ja inimkontaktide minimaliseerimise nimel on toiduainete hankimise ülesanne nüüd peakoka kanda.

Peakoka igahommikune kaubatiir Promo Cash&Carry hulgipoes. FOTO: Madis Veltman

Uus amet on Kristile juba päris hästi selgeks saanud ja ta tuhiseb, ostunimekiri näpus, kõrgete kaubariiulite vahel muljet avaldava kiirusega.

Iga tööpäeva lõpus saadavad kokad Kristile nimekirja vajaminevatest toiduainetest. FOTO: Madis Veltman

Püüan sammu pidada ja uurida, mida tänavuse aasta märtsi algus restorani jaoks tähendas. Kristi sõnul muutus kõik üleöö: «Kuni viirust veel tõsiselt ei võetud, siis rahvast ikka käis. Aga niipea, kui riigis eriolukord välja kuulutati, siis hetkega kukkus käive nulli.» Esimese ehmatusega pandi restoran nädalaks kinni ja peeti kriisiplaani. Nagu ka mitmes teises á la carte restoranis, otsustati ka siin uksed taasavada tavalisest hulga kitsama erimenüüga. Menüü koostamisel tuli arvestada, et toidud säilitaks oma välimuse ja maitse ka pikalt kulleri seljakotis loksudes.

FOTO: Madis Veltman

Kui toidukraamiga Telliskivi loomelinnakusse jõuame, hakkavad lörtsipilvede vahelt paistma esimesed päikesekiired. Kolleegid on ametis suurema kevadpuhastusega. Tavaolukorrast hulga põhjalikuma küürimise osaliseks saab ka poest toodud kaup. Puu- ja juurviljad lähevad äädikavanni ligunema ja kõik pakendid pihustatakse toidusõbraliku desoainega üle.

FOTO: Madis Veltman

Kui muidu oli kitsavõitu köögis eri postitsioonidel ametis 5–6 inimest, siis praeguses olukorras on tööülesanded jaotatud kahe–kolme koka vahel.

FOTO: Madis Veltman

Töögraafik seinal illustreerib hästi, kuidas veel veebruaris hulga töötunde kogunud kokad peavad märtsi teises pooles leppima vaid üksikute tööpäevadega.

FOTO: Madis Veltman

Kogu personali oluliselt vähenenud töökoormusest hoolimata on Kivi Paber Käärid restorani juhatuse liikme Riina Rossari sõnul võetud eesmärgiks koondamisi vältida.

Restorani juhatuse liige Riina Rossar väliterrassi kujundamas. FOTO: Madis Veltman

Ühtlasi nendib ta, et töökohtade säilitamine ja restorani eluspüsimine on seni olnud võimalik ainult tänu Töötukassa töötasu hüvitisele. Keerulisemad ajad võivad olla alles ees, kui hüvitise maksmine lõpetatakse. Eriti raskeks tegi KPK jaoks olukorra see, et vahetult enne kriisi algust investeeriti uue pagarikoja loomisesse. «Väga paljud restoranid elasid juba suvetulude lootuses; vahetati mööblit välja ja muretseti uut tehnikat. Nii mõjus see eriti rängalt,» selgitab Rossar kriisi keerulist ajastust.

Kui tavaliselt oli kombeks 20 protsenti teenindajate jootrahast ka kokkade vahel ära jagada, siis viimasel ajal on tipitopsid üsna tühjalt kapi otsas seisnud. FOTO: Madis Veltman

Seega ongi pildis püsimiseks kogu rõhk läinud toidu kaasa müümisele. Kui uurin restorani suhtumist koostöösse Bolti ja Woltiga, muutuvad nii Kristi kui ka Riina sõnu valides ettevaatlikuks. Nende jaoks on selge, et ilma kullerfirmade kaudu tulevate tellimusteta ei oleks kööki lahti hoida võimalik. Samas pole iga tellimuse hinnast 25 protsenti kullerfirmale maksta ka sugugi kasumlik tegevus.

Köögis on põhiliseks tööülesannete jagajaks Wolti tahvel. FOTO: Madis Veltman

Kulleritele on restorani sissepääsu juures oma lauake, kust klientide tellimused kontaktivabalt kätte saada. FOTO: Madis Veltman

Peakokk Kristi Rotari sõnul on aga üllatavalt palju ka neid kliente, kes toetusavaldusena restoranile teadlikult kullerfirmasid ei kasuta. «Seda teemat on juba nii palju arutatud ja inimesed teavad, et Wolt võtab palju vahelt. On kliente, kes käivad just sellepärast ise toidul restoranis järel. Eriti just praegu, kui sellega kaasneb ka võimalus korraks kodust välja saada,» muheleb peakokk.

Eriolukorra reeglid kehtivad ka väliterrassil istudes. FOTO: Madis Veltman

Positiivsel noodil jätkates uurin, kas sellest kriisist on veel midagi head sündinud. Mõlemad intervjueeritavad jäävad hetkeks mõttesse. Esimesena toob peakokk Kristi välja, et praegu on kokkadel suurepärane aeg erinevaid asju katsetada ja uute ideedega välja tulla. «Seda igapäeva trammi [köögislängis kiire aeg – toim] ei ole praegu seljas ja kõigil fantaasia lendab. Ja neil on ka suhteliselt vabad käed,» kiidab Kristi kokkade loovust. Eile katsetusena kokku nikerdatud Pavlova kook on tänaseks juba menüüsse võetud ja mulle ka maiustamiseks toodud.

Riina lisab, et juhatusel on väga südantsoojendav näha, kuidas kogu kollektiiv on raskel ajal nagu üks suur pere. Kõik mõtlevad pidevalt kaasa ja on igati abiks. Isegi kui otseselt tööd ei ole teha, käiakse ikka kohal ja uuritakse, kuidas saaks abiks olla.

FOTO: Madis Veltman

Päeva lõpuks on selge, et selget pole siin mitte midagi. Tavainimesi rõõmustavad teated eriolukorra piirangute leevendamisest, kuid restoranide käive veel niipea ei taastu. Ja kui töötukassa toetuskraanid kinni keeratakse, võivad söögikohtade jaoks raskemad ajad alles ees olla. Jääb vaid loota, et on piisavalt neid, kes suudavad ennast kriisist läbi närida ja suve lõpus saab näha pilti, kus restoranide väliterrassid on kahemeetriste vahedega kõhutäienautlejaid täis.