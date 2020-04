Michal: praegu on õige aeg korrastada remonti vajavad Tallinna lasteaiad

Michal leiab, et rasketel aegadel on avaliku sektori roll investeeringute kaudu majanduse elavadamine. «Vastutsükliline poliitika, lisaks esimestele majanduses lööki pehmendavatele meetmetele tööturul ja sotsiaalvaldkonnas, saab olla panustamine ka investeeringutes,» lausus Michal, lisades, et ka tartistuehituses, teedest kuni hooneteni, mis vajavad korrastamist. «Riik panustab täiendavalt raha kortermajade kordategemisse. Linn, mis laenu võtab, võiks kasutada seda aega kasulikult lasteaedade ja koolide korrastamisel,» ütles Michal.

«Kindlasti on Tallinnas teedeobjekte ja muid ettevõtmisi, mida teha, et hoida tööhõivet ning kaitsta inimesi negatiivsete tagajärgede eest. Praegu on aeg see kava teha ning seada vaade keskpikale plaanile, et kriis majanduslikult pehmemalt meie inimestele mööduks ning see aeg kasulikult kasutatud saaks,» lisab Michal.