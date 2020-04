Fotod ja video ⟩ Prantsuse õhuväelased asusid Ämarist valvama Balti riikide õhuruumi

Õhuväe ülem kolonel Rauno Sirk tänas Poola õhuväelasi suurepärase koostöö eest ning tervitas Prantsuse õhuväelasi, kellel seisab ees neljakuune teenistus Eestis. «Erinevad sündmused on mõjutanud õhuturbe missiooni, kuid muudatused, mida oleme pidanud viiruse leviku tõttu tegema, ei ole mõjutanud meie sooritusvõimet. Poola õhuturbe üksus on teinud väga head tööd, üle 100 treeninglennu ja palju tuvastuslende. Mul on kahju, et viiruse tõttu ei saanud me piisavalt sotsialiseeruda, kuid loodan, et tulete siia tagasi ja saame tehe seda mõni teine kord,» ütles kolonel Sirk.

«Praegune pandeemiakriis muudab sõjaliste operatsioonide läbiviimise ja igasuguse rahvusvahelise koostöö märkimisväärselt keerulisemaks. Peame arvestama, et nii nagu meie on ka liitlased praegu toetamas tsiviilühiskonda ja seda tänuväärsem on prantslaste ja kõigi Eestis teenivate liitlasriikide sõdurite panus meie piirkonna julgeolekusse,» ütles kaitseminister Jüri Luik, kelle sõnul võib käimasolev kriis lähiajal mõjutada kogu julgeolekupilti, mistõttu peab Eesti hetkel eriti hoolikalt liitlassuhteid hoidma, et praegune tervise- ja majanduskriis ei muutuks tulevikus julgeolekukriisiks.

«Me valmistusime siia tulekuks ning olime eelnevalt 14 päeva karantiinis. Sellega garanteerime, et oleme terved ning saame ohutult läbi viia üksuste vahetuse ning osaleda missioonil,» ütles Prantsuse kontingendi ülem kolonelleitnant Mathieu Courtaban.

Poola kontingendi ülem kolonelleitnant Krzysztof Duda sõnas, et koostöö eestlastega oli väga hea. «Ma olin üllatunud, et Eesti õhuväelased meid nii hästi vastu võtsid ning tagasid meile kõik vajaliku. Mind valdavad kahetised emotsioonid: ühelt poolt olen rõõmus, et saan minna tagasi Poola, kuid samas olen kurb, et pean Eestist lahkuma.»

Eestis õhuturbemissiooni alustanud Prantsuse lennusalga kodubaasiks on Luxeuil Ida-Prantsusmaal, õhuturvet hakkavad nad tagama lahinglennukitega Mirage 2000-5. Ämarisse saabunud hävitajad on lennubaasis valves ööpäevaringselt, sooritavad vajadusel tuvastuslende ja teevad regulaarselt treeninglende. Prantslased osalesid Ämaris õhuturbemissioonil ka 2018. aastal.

Põhja-Atlandi Nõukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi rotatsiooni korras alates 29. märtsist 2004. aastal, kui Balti riigid said NATO liikmeks. 2012. aasta Chicago tippkohtumise raames pikendas Põhja-Atlandi Nõukogu Balti riikide õhuturbe missiooni määramata ajaks.