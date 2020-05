Eriteade ⟩ Raatuse ühiselamus lõpetati karantiin

Suurem osa Covid-19 positiivse proovi andnud elanikke on tunnistatud terveks, nende lähikontaktsed on viibinud nõuetekohaselt 14 päeva karantiinis. Neli positiivse testitulemusega elanikku ja kolm nende lähikontaktset peavad jääma isolatsiooni neile määratud ühiselamu korteritesse.

Varasemat Raatuse 22 kohta kehtestatud korraldust muudetakse seetõttu, et valdav enamus ühiselamu elanikest on terved, kuid endiselt on vajalik piirangute rakendamine isikute osas, kelle 29. aprillil või hiljem läbi viidud kordustestimise tulemus on olnud positiivne.