Galerii ja video ⟩ Ajateenijad ehitasid Türi valda püsiva silla

«Uus sild on kohalikele oluline. Juba seetõttu, et see on hästi vana tee, mis silla tagant läheb. Täna viib see Toosikannu puhkekeskusesse. Inimesed, kes siit külast käivad Toosikannus tööl, ei saanud seda teed varem kasutada. Nad pidid riskima eludega või tegema pea kümnekilomeetrise ringi,» ütles Türi abivallavanem Elari Hiis