Statistikaamet: eriolukorra ajal püsivad kõige vähem paiksena Harju- ja Tartumaa elanikud

Enne eriolukorra kehtestamist läbisid kõige pikemaid vahemaid keskustest kaugemal asuvate maakondade inimesed: Hiiu, Jõgeva, Valga ja Saare. Kõige suurem erinevus läbitud vahemaas eriolukorra ajal võrreldes sellele eelnenud ajaga on Saare maakonnas, mis on seletatav seal kehtinud karmimate piirangutega.

Eestis kokku viibivad inimesed oma peamises asukohas keskmiselt kaks tundi kauem kui enne eriolukorra kehtestamist. Aprilli viimastel nädalatel on hakanud inimeste peamises asukohas viibimise aeg vähenema. Päevas läbitud vahemaa oli enne eriolukorda sõltuvalt nädalapäevast keskmiselt 26 kuni 30 kilomeetrit. Märtsi teises pooles vähenes läbitud vahemaa 15 kuni 18 kilomeetrini. Aprillis on vahemaad jälle pisut pikenenud, aga liikumine ei ole veel jõudnud eriolukorraeelsele tasemele.

Valitsuse kriisikomisjoni tellitud liikumisanalüüsi eesmärk on uurida, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud ehk kas inimesed on jäänud paiksemaks. Ühtegi teist ülesannet nende anonüümsete andmete alusel ei lahendata. Liikumisanalüüsis kasutatud andmete säilitamise aeg on piiratud eesmärgi saavutamise ja eriolukorra lõppemisega. Statistikaameti kinnitusel kustutatakse pärast projekti lõppu kõik andmed.