Paet: Rail Balticu projektiga veiderdamine pole EL-i suhtes korrektne

«Esiteks oleks Läti ja Leedu ning teiste EL-i liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni suhtes valitsusel ausam teada anda, kuidas siis selle projektiga tegelikult on. See, et rahandusminister ja siseminister ja võib-olla mõni veel sellele projektile tegelikult vastu töötab, ei näe just hea välja. Ei Eesti partnerite ega ka oma inimeste silmis,» märkis Paet, täiendades, et Euroopa raha kasutamiseks on päris selged põhimõtted.