New Yorgis tehti sotsiaalse vahemaa rikkumise eest kümneid trahve

New Yorgi politseiülema Dermot Shea sõnul tuli korrakaitsjail Ühendriikide COVID-19 epitsentris teha 51 trahvi, kui elavhõbedasammas kerkis 21 kraadini Celsiuse järgi.

New Yorgi elanikud võivad liikumist harrastada, kuid reeglid nõuavad neil kahemeetrise distantsi hoidmist ja teiste juuresolekul maskide kandmist. Keelatud on kogunemised. Piirangud kehtivad alates märtsi keskpaigast.

New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo ütles end mõistvat inimeste tülpimust, kuid meenutas, et epideemia ei ole veel möödas. New Yorgis teatati pühapäeval 280 uuest koroonasurmast viimase 24 tunni jooksul. Haiguse haripunktis oli ohvreid ööpäevas üle 700.