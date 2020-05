Jüri Ratase tegevuse kiidab heaks 66 protsenti Eesti kodanikest

Eesti Ekspressis 29. aprillil ilmunud artiklis «Üks aasta «isside» valitsust» tõid autorid välja, et koroonaviiruse kriisi ajal on paljude valitsusjuhtide toetus kerkinud väga kõrgeks. Angela Merkeli tegevuse kiidab heaks 79 protsenti sakslastest, Taani peaministri Mette Frederikseni tegevust toetab samuti 79 protsenti ning Itaalia peaministri tegevusel on 71 protsendi itaallaste heakskiit. Samal ajal on toetus Jüri Ratasele küll tõusnud, kuid vaid 36 protsendini. Samas jäeti mainimata, et teistes riikides küsitakse, kui rahul on inimesed valitsusjuhi tegevusega ning Eesti puhul küsitakse, keda soovitakse erinevate erakonnajuhtide seast näha peaministrina.

Et toetust Eesti valitsusjuhile oleks võimalik teiste riikidega võrrelda, paluti inimestel neljapalli skaalal vastata: «Kas Teie arvates teeb peaminister Jüri Ratas oma tööd…» Vastusevariantideks oli võimalik valida: «Väga hästi», «Pigem hästi», «Pigem halvasti», «Väga halvasti» või «Ei oska öelda». Sama küsimus esitatakse inimestele näiteks Saksamaal.

Küsitlusest selgus, et 66 protsenti vastajatest on peaminister Jüri Ratase tööga rahul (vastas «Väga hästi» või «Pigem hästi»), 25 protsenti ei ole rahul (vastas «Pigem halvasti» või «Väga halvasti») ning 10 protsenti vastas «Ei oska öelda». Seega Eestis on kaks kolmandikku inimestest valitsusjuhi tegevusega rahul.

Lisaks küsiti samamoodi inimestelt, kuidas nende arvates teeb valitsus oma tööd. Vastustest selgub, et 54 protsenti on valitsuse tööga rahul (vastas «Väga hästi» või «Pigem hästi»), 38 protsenti ei ole rahul (vastas «Pigem halvasti» või «Väga halvasti») ning kaheksa protsenti vastas «Ei oska öelda».

Kui aprilli alguses küsiti inimestelt konkreetsemalt, kui rahul on nad Vabariigi Valitsuse tegevusega koroonaviiruse pandeemia ajal, siis ütles 73 protsenti, et nad on rahul ning 23 protsenti, et nad ei ole rahul.

Kummagi küsitluse tulemuste põhjal ei saa kuidagi kinnitada, et Rootsis on valitsuse usaldus üle kahe korra kõrgem kui Eestis nagu ütles Jürgen Ligi 29. aprillil ERR-i veebisaates «Otse uudistemajast».