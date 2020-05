Solman: kuidas saab Urmas Viilma üleskutset pidada vastuhakuks

«Soovitan kõigil, kes EELK peapiiskopi Urmas Viilma kirikukellade helistamise üleskutse teemal sõna võtavad, tema alustekst korralikult läbi lugeda. Arvan, et vastasseisu ja konflikti otsimisega pingutatakse kõvasti üle,» ütles rahvastikuminister Riina Solman.

Tema luges Eesti Kirikute Nõukogu valitsusele saadetud üleskutsest välja, et kirikud ja kogudused on valmis avalike jumalateenistuste korraldamiseks. Kirikute nõukogu koostas valitsusele ka ettepaneku, millega võtab endale kohustuse kasutada kõiki vajalikke isikukaitsevahendeid ning pidada kinni 2+2 reeglist.

«Eestis kehtib kuni 17. maini eriolukord ning avalikud üritused tuleb ära jätta vähemalt juuni lõpuni. Samas ei ole jumalateenistused kunagi olnud ära keelatud, vaid neid on palutud kriisi ajal teisel kujul korraldada. Keelatud on olnud avalikud rahvakogunemised, milleks avatud ustega kirikus toimuv avalik jumalateenistus kvalifitseerub ja seda nakkusohu vältimiseks,» lausus Solman ja lisas, et just seepärast on jumalasõna viidud nädalavahetustel inimesteni veebi- ja teleülekande kaudu ning seda on korraldanud kirikud koostöös rahvastikuministriga.

«Rõhutan, et Eesti Kirikute Nõukogu ja EELK peapiiskop on olnud valitsusele hea koostööpartner ning seadusekuulekas piirangute järgija,» ütles minister. Ta tõi näite, et kohe, kui eriolukord välja kuulutati, viis ministeerium koostööd kõigi konfessiooni juhtidega ööpäeva jooksul sisse muudatused, et vältida nakkuse levikut kirikute ja koguduste kaudu. Vaatamata eriolukorrale jätkati isikukaitsevahendeid kasutades hingehoiu- ja teiste sotsiaalhoolekandetegevustega, lisaks jätkusid kõik hädavajalikud kombetalitused, näiteks matusetalitused, diakooniatöö ja supiköögid.

«Loomulikult ootavad kõik, kes on eriolukorraga seoses oma elu pidanud ümber korraldama, eriolukorra lõppu ja tavaelu taastumist. Kirikud ja kogudused ei erine teistest eluvaldkondadest, kus piiranguid on hakatud juba leevendama,» selgitas minister. Lubatud on vabas õhus sportimine ja kultuuriüritused, kui need jäävad 2+10 reegli sisse. «Kui peagi leevendatakse kaubanduskeskuste ja teiste ettevõtlusvormide piiranguid, siis ei näe ma rahvastikuministrina ühtegi põhjust ega mingit loogikat, miks peaksid kogudused, kes saavad neid samu nõudeid täita, endiselt piiranguid täitma jääma,» tõdes ta.

Põhimõtteliselt võib jumalateenistusi pidada siseruumi üritusena kinniste uste taga ka täna, kui täidetakse kõiki eriolukorrast tulenevaid nõudeid: kontaktide välistamiseks peetakse distantsi, järgitakse 2+2 reeglit, hügieeni pidamiseks on kõik vajalik olemas, pinnad desinfitseeritud, käte desinfitseerimise võimalus kättesaadav ning inimesed kasutavad kaitsemaske. «Väikeste maakoguduste puhul ei näe ma üldse probleemi. Suurte linnakoguduste puhul tuleb arvestada, et kõiki soovijaid 2+2 reegel ära mahutada ei pruugi,» selgitas minister. Solman kinnitas, et just distantsi hoidmine ja kontaktide vähesus on toonud kõiki tänasesse olukorda, kus nakkuse levik pidurdub ning seda tuleb hoida kuni eriolukorra lõpuni.

«Sellele vaatamata, ei saa ma aru, kuidas saab Urmas Viilma üleskutset pidada vastuhakuks. Mina näen siin ka rahvastikuministri seisukohalt rahumeelset üleskutset märkamaks ka kristlaste vajadust oma kogudusega koos käia,» lausus Solman. «Kõige lihtsam on seda võrrelda perekonna ja suguvõsa kooskäimise ja traditsioonidega, mida kalliks peetakse. Inimestel on vajadus ühisosa jagamise järele. Igatsust olla koos teistega silmast silma suhtluses ei korva paraku ka perekonna liikmete vahel tele-, ega veebiülekanded,» selgitas ta vaimset vajadust.

«Juttu on olnud ka kirikutele mõeldud kahe miljoni euro suuruse toetuse lõppemisest, mille pärast nüüd Viilma kutsuvat üles kõvasti kellasid helistama. Uute nõudmiste esitamise süüdistus on naeruväärne,» ütles Solman, kelle sõnul pole 570 usulisel ühendusel toetus veel käeski ning parima tahtmisegi korral ei ole võimalik selle summaga ka kõigi üksikkoguduste sotsiaalsete vajaduste katmiseni jõuda.

Solmani sõnul pole kahtlust – kui teiste eluvaldkondade puhul näeme piirangute leevendamist, ei saa olla ka usklikud see sihtgrupp, kes peab igaks juhuks piiranguid täitma jääma. «Kirikute ja koguduste jumalateenistuste pidamise puhul tuleb rangelt silmas pidada, et koroonaviirus on eriti ohtlik vanemate inimeste jaoks,» rääkis minister. Ta ütles, et koguduse eluga on seotud väga isiklikud kontaktsed kombetalitused.