Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

1592 ametlikult nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul lisandus kolm kinnitatud koroonadiagnoosi, seega on Eestis tänaseks ametlikult märgitud 1703 Covid-19 positiivset inimest. Hommikuse seisuga vajab viiruse tõttu haiglaravi 77 inimest, kellest kuus on juhitaval hingamisel. Haiglast on välja kirjutatud 247 inimest. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 55 elu.

Registreeritud koroonaviirusesse nakatunute arv on Eestis langenud ning tõenäosus tänaval ringi liikudes või poes aktiivselt viirust levitava isikuga kohtuda on väga väike. Siiski pole viirus kadunud ning tuleb mõelda, kuidas siit edasi minna, arutleb eriolukorra teadusnõukogu nõustav matemaatilise statistika professor Krista Fischer. Fischer pole nõus väidetega, et karjaimmuunsus on vältimatu ning ta toob selle väite kinnituseks ka kolm argumenti.

Täna arutab valitsus kaubanduskeskuste avamist ning juba kuulutas ka president Kersti Kaljulaid välja kobarseaduse, millega kohendatakse õiguslikku raamistikku nii, et on tagatud tegevuste jätkumine ja majanduse toimimine ka erinevate piirangute tingimustes.

Viiruse vangis

Eestis on hakanud tekkima piirangutele häälekas vastuseis. Nädalavahetusel saatis peapiiskop Urmas Viilma vaimulikele ja kogudustele ringkirja, millega kutsub kõiki üles kirikukellade helistamisega meelt avaldama, et valitsus lubaks kirikuuksed taas avada ja kogudused saaksid jumalateenistustele koguneda. Viilma kutsub üles helistama kirikukelli esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel keskpäeval ja pärastlõunal.

Piirangute lõdvendamisel on paljud riigid võtnud appi koroonaäpid, millest loodetakse abi viiruse leviku peatamisel. Euroopa riikidest on kohustuslik äpp Poolal, mingil kujul koroonaäppe kasutavad ka Itaalia, Austria, Hispaania, Tšehhi ja Slovakkia. Eesti pole veel seda teed läinud. Meie mobiilioperaatorid vaatlevad esialgu liikumisandmeid, millest selgub, et kõige vähem püsivad eriolukorra ajal paiksena Harju ja Tartu maakonna elanikud, kõige paiksemad on aga Ida-Virumaa, Valga, Saare ja Hiiu maakonna inimesed.

Kõigil kolmel suurel telekomiettevõttel – Telia, Tele2 ja Elisa – on esimest korda ajaloos välismaalasest juht. Nad on näinud oma mitmekülgse karjääri kestel nii mõndagi, aga tänane olukord on neilegi täiesti erakordne. Tele2 kanadalasest tegevjuht Chris Robbins ei usu, et maailm muutub kunagi taas täpselt selliseks, nagu see oli enne koroonapandeemia puhkemist. Sõbrad neist riikidest, kus ta varem on töötanud, on rääkinud, et inimeste käitumine on juba muutunud. Näiteks prantslased tervituseks enam ei musita ning tšehhid ja leedukad ei kätle.

Mai viimastel päevadel ametist tagasi astuv Saaremaa vallavanem Madis Kallas aga räägib, et tegi kuumemal kriisiajal tööd saunas – ka tal endal diagnoositi koroonaviirus. Tema tagasiastumine tuli paljudele üllatusena, kuid ta tunnistab ise, et oli võrkpallikohtumise tagajärgede tõttu nii nurka aetud, et sealt oleks olnud edaspidi väga raske välja tulla. Need süüdistused oleks jäänud teda saatma kogu ametiajaks.

Piirid ja piirangud