Loo oma terrassile tõeline paradiis!

Selleks, et terrassi puitmaterjal kestaks võimalikult kaua, peaks seda hooldama sõltuvalt seisukorrast igal aastal või paari aasta järel. Lõunapoolsemad terrassid vajavad tihedamini hooldust kuna päike pleegitab õli kiiremini maha.

Kui tegemist on uue puidust terrassimaterjaliga, mis on eelnevalt tehases immutatud, siis esimesel aastal ei tasu seda õlitada. Õli ei saa piisavalt puitu imenduda, sest puidu poorid on immutusainet täis. Lõpptulemusena võib õli jääda pinnale liiga paksu kihina, nätske ning hakata kooruma. Õlita eelnevalt tööstuslikult immutatud terrassilauda aasta möödudes.

Vana terrassi puhul tuleks esmalt üle vaadata puidu seisukord. Kui puit on pehkinud ning lõhenenud, siis seda enam üle õlitada ei tasu. Sellisel juhul tuleb kahjustunud lauad välja vahetada. Tihti lõpeb see uue terrassi ehitamisega.

Millest alustada?

Enne õlitamist tuleb pind esmalt korralikult pesta mustusest, puudelt langenud õietolmust või samblast. Samuti on vaja varem õlitatud pinnalt eemaldada vana töötluse jäägid. Selle töö teeb efektiivselt ära spetsiaalne pesuaine Tikkurila Terassi- ja Kalustepesu. Puhastusvahendiga pesemine valgendab tumenenud ja halliks muutunud puidu ning avab puidu poorid. Sellise eeltöötluse puhul pääseb puiduõli sügavamale puitu ja pikendab viimistlusõli iga märgatavalt.

Aine vesilahus kantakse pinnale ja lastakse mõjuda 15-30 min. Soovitav on seda tööd teha pilvisema ilmaga või varjus. Selleks, et pesuaine lahus liiga kiirelt ei kuivaks võib ka terrassi enne pesu veega märjaks teha. Suurema mustuse korral harja pinda veidi tugevama harjaga ja kasuta pinna loputamiseks survepesurit. Vältida tuleb liiga tugevat survet, et puitu mitte kahjustada. Töötlust võib ka korrata.

Terrassi pesemine puhastusvahendiga eemaldab vana töötluse jäägid, mustuse ja vetikad. Samuti teeb vana pinna heledamaks.

Kui pind on kuivanud, siis vajadusel lihvi ülestõusnud puidukiud jm karedad kohad kergelt üle. Eemalda lihvimistolm harjaga pühkides või niiske lapiga.

Ja nüüd õlitama. Tikkurila terrassiõlisid on saadaval vee- ja lahustipõhiseid, valmistoonidena (pruun, must ja hall) ning ka toonitavatena (u 40 värvitooni).

Tikkurila terrassi- ja mööbliõlidega saad kauni ja kestva tulemuse.

Kõik Tikkurila terrassiõlid sisaldavad UV-kiirguse vastaseid kaitseaineid. Veepõhise terrassiõli Tikkurila Valtti Plus Terassiöljy koostises on lisaks UV-kaitseainetele lisatud ka spetsiaalseid värvipigmente, mis imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda veelgi paremini niiskuse, pleekimise ning pragunemise eest. Toon püsib kaua ja on sügav ning intensiivne. Veepõhiste õlidega on meeldivam töötada, sest pind kuivab kiiremini ning tööde lõppedes on mugavam ka töövahendeid puhastada. Samas on palju ka nn. lahustipõhiste õlide usku tarbijaid. NB! Tikkurila terrassiõlid võib otse pinnale kanda ja need ei vaja eelnevat kruntimist.

Enne õlitamist ja ka töö ajal tuleb õli kindlasti korralikult läbi segada. Vastasel korral võib tulemus jääda laiguline. Väiksema terrassi, mööbli või terrassilaudade vahede õlitamiseks sobib spetsiaalne Anza terrassipintsel (75 ja 120 mm), mis mahutab eriti hästi õli, jätab ühtlase õhukese õlikihi ning saab kasutada koos pikendusvarrega.

Anza uus terrassipintsel mahutab 44% rohkem õli kui tavapintsel.

Suurema pinna puhul kasuta kindlasti Anza uut 2-in-1 terrassipatja, millega saab töö kordades kiiremini ja mugavamalt tehtud, kui pintsliga õlitades. Komplektis on ka lihvtald. Terrassipadi mahutab palju õli, jätab ühtlase õhukese õlikihi ja katab korraga 2 terrassilauda. Õlitamine terrassipadjaga on võrreldav mopiga põranda pesemisega. Liikuda tuleks paari laua kaupa pikisuunas lõpuni, et ei tekiks üleminekukohti. Üleliigne õli, mis pinda ei imendu, tuleb 10-15 minuti pärast kindlasti ära pühkida lapiga! Vastasel korral kuivab õliloik pinnal ära ning jääb naksuma.

Anza uue terrassipadja 2-in-1 komplektis on ka lihvtald.

Samuti on tähtis korralikult üle õlitada terrassilaua saetud otsad, kust vesi pääseb lihtsamini puitu ning hakkab seda kahjustama. Vajadusel õlita pintsliga üle terrassilaua vahed. Eriti mugav on töötada uue Anza värvivanniga, mis mahutab 3,3L õli ning mida on lihtne tõsta tänu sangale. Mööbli õlitamise etapid ja tooted on samad, mis terrassi õlitamisel.

Anza uus värvivann mahutab 3,3 liitrit!

