Graafik ⟩ Lähiriikidest vaid Rootsil ja Venemaal epideemia lõppu ei paista

Eesti lähiriikidest on Soome, Läti ja Leedu epideemia dünaamikat vaadates näha, et üsna samas rütmis piiravate meetmete kasutamine koroonaviiruse levikule mõjunud samamoodi pärssivalt. Saja tuhande inimese kohta tipphetkel lisandus uus diagnoose Soomes umbes 2,5, Lätis-Leedus natuke vähem kui kaks. Saaremaa puhangu tõttu paistis tipphetkel silma Eesti enam kui 4 igapäevase uue nakatunuga saja tuhande inimese kohta.

Praeguseks on nii Eestis kui Leedus haiguspuhang praktiliselt maha surutud, Lätis pole seda õieti olnudki. Langustrend on ka Soomes, aga mitte nii järsk.

Igavaim ja sirgjoonelisim on Venemaa graafik. Viirus on Venemaale jõudnud palju hiljem, umbes kuu võrra hiljem, kuigi võiks eeldada, et seal hakkab nakatunute arv varsti stabiliseeruma, siis preagu seda näha veel ei ole.