FOTOD ⟩ President külastas Kevadtormi

Riigipea sõnul on Kevadtorm vaatamata koroonakriisi poolt põhjustatud piirangutele täitnud oma peamise eesmärgi. «Kõik ajateenijatest moodustatud tulevased reservüksused said komplekteeritud ja kokkuharjutatud. Nagu kohapeal võis näha ja tunda, on tegemist motiveeritud, julgete ja teotahteliste võitlejatega, kes loodetavasti ka reservis olles säilitavad tugeva kokkukuuluvustunde ja reageerimiskiiruse,» ütles president Kaljulaid.