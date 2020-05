Kaljulaid: Eesti lõi küberohtudega Julgeolekunõukogus pretsedendi

Kaljulaid ütles intervjuus, et Eesti ei pidanud ootama isegi oma eesistumiseni julgeolekunõukogus, et viia sinna arutlusele küberohtude teema.

«Me ei pea vaatama isegi maikuud, kui on meie eesistumisperiood. Me lubasime oma valijatele, et me viime kindlasti küberohud ja küberünnakud ÜRO julgeolekunõukokku. See võib tunduda uskumatu, aga seal ei olnud sellist arutelu peetud. Ja võimalus ennast pakkus meile. Kohe meie julgeolekunõukogu liikmeksoleku esimestel kuudel toimus küberrünnak Gruusia vastu ning Eesti koos USA ja Ühendkuningriigiga viis selle julgeolekunõukokku ja toimus esimest korda maailma ajaloos omistamine julgeolekunõukogus,» selgitas president.

«Ja siit on võimalik edasi minna. Nüüd, ka meie eesistumise ajal on küberohud üks teema. 22. mail toimub arutelu nende üle. Nagu me teame, siis rahvusvaheline õigus ju kujuneb pretsedentidest ja see on pretsedent, mille Eesti lõi, nii nagu ta lubas. Väga paljud muigasid ja ütlesid, et saate võib-olla agendat sättida, aga vaat, mis välja tuli,» lisas Kaljulaid.