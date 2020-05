Tähtis teada ⟩ Keskpäevane ülevaade olulisematest kriisiuudistest

Miks ujub Rootsi selles kriisis justkui vastuvoolu? Seda selgitab Postimehele Rootsi perearstide seltsi juht Marina Tuutma. Tema sõnul õpetatakse Rootsis maast madalast teiste inimestega arvestamist. «Kui rootslane ütleb, et soovitab tungivalt midagi teha, siis see on sisuliselt käsk. Kui palutakse, et sa midagi teeks, siis see tähendab, et sinult oodatakse, et teed seda. Ja inimesed enamasti saavad aru, et nii tulebki teha,» rääkis Tuutma. See on ka üks selgitus sellele, miks Rootsi pole eriolukorda välja kuulutanud.

Avanev Eesti

Eesti käivitab esimese prooviuuringu, kus vaadeldakse, kas koroonaviiruse läbipõdenute vereplasma ülekanne võiks päästa haigust raskel kujul põdevaid patsiente. Esialgu on kaasatud 40 Covid-19 patsienti, kellest juhuvaliku teel pooltele kantakse üle doonoritelt pärit vereplasmat.

Tänane Postimees räägib terviseameti koroonadetektiividest, kelle töö on olla Covid-19-positiivsete ja nende kontaktsetega ühenduses ning neid nõustada. Samal ajal panevad koroonadetektiivid kokku suurt pilti ja sisenevad igasse juhtumisse detailselt, eesmärgiks kõik nakatunud võimalikult kiiresti teada üles leida.

Maailm on määratus sõltuvuses Hiinast – enne pandeemiat tootis Hiina pool maailma meditsiinilistest maskidest, nüüdseks küündib Hiina osakaal maskiturul juba 85 protsendini. Küsimus pole aga vaid maskide valmistamises – tõeliseks pudelikaelaks on osutunud mittekootud kanga tootmine. Seni on käärid tootmise ja vajaduse vahel suured.

Terve ühiskonna taasavamiseks on ka Marek Strandbergi sõnul ainult üks võimalus: suu ja nina katmine avalikus ja rahvarohkes kohas. «Kui Eestis suudetaks üks kuni kaks kuud hoida nina ja suu kaitstuna avalikes kohtades, on suur tõenäosus, et saame viirusest jagu,» kinnitab Strandberg. Vastasel juhul on oht koroonaviiruse teise laine tekkeks. Oma uues videos selgitab Strandberg, mis juhtub siis, kui ühiskond hooletult avada.

Maailm on pärast koroonaviirust täpselt samasugune – ainult halvem, leiab prantsuse kirjanik Michel Houellebecq. Houellebecq nimetab koroonaviirust «banaalseks viiruseks, millel puuduvad lunastavad omadused... See ei kandu isegi sugulisel teel edasi», nendib ta ja hoiatab, et sotsiaalne distantseerumine ja kodus töötamine, mis on epideemiaga kaasnenud, kiirendavad tehnoloogilist survet inimeste isoleerimiseks.