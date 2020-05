Kella 11.40 ajal teatati häirekeskusele, et Tallinnas Rohu ja Tehnika tänava ristmikul sõitis buss otsa tõukeratturile.

Politseinikud tuvastasid, et bussi juhtinud 53-aastane naine on kaine. Liiklus on sündmuskohal mõnevõrra häiritud.