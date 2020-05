Autokoolid jätkavad taas sõidutundidega

«Sõidutunnid muidugi ei jätku hetkel samamoodi nagu eriolukorra eelsel ajal. Iga tunni läbiviimisel on oluline kinni pidada haiguse leviku takistamiseks vajalikest piirangutest, et kaitsta nii õpilast kui ka õpetajat,» lisas Aas. «Piirangute leevendamine võimaldab koolitajatel taas oma põhitegevusega tegeleda ja loodame, et see aitab koolidel praeguses kujunenud raskes olukorras püsima jääda.»