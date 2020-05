Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

1713 ametlikult nakatunut

Ööpäevaga lisandus meil kaks Covid-19 positiivset testitulemust – kokku on tänaseks Eestis koroonaviirus diagnoositud 1713 juhul. Hommikuse seisuga vajab viiruse tõttu haiglaravi 70 inimest, kellest neli on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 257 inimest ning lõpetatud on 264 haigusjuhtumit. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 55 inimese elu.

Tervisekriisi seljatamine

Eestis kehtib eriolukord 12. märtsist. Nüüd, mai alguses, hakkavad piirangud järjest leevenema. Kui nakkuse levik ei hoogustu, siis on eritingimusi järgides peagi võimalik taas kaubanduskeskuste, muuseumide ja näituste avamine, koolides kontaktõppe taastamine ning avalike koosolekute ja jumalateenistuste lubamine. Järgmisest nädalast alustab järk-järgulist koroonapiirangute leevendamist ka Tallinna linn.

Leevenduste etapid Alates 5. maist Tippsport. Laienevad täiskasvanute koondistele treenimisvõimalused nii sise- kui välitingimustes. Sõiduõpe. Autokoolidel lubatud sõiduõppe läbiviimine. Alates 10. maist Usulised ühendused. Lubatud avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimine. Alates 11. maist Kultuur. Muuseumide ja näitusasutuste siseruumid külastajatele avatud. Kaubanduskeskused. Uksed võivad avada kaubanduskeskustes asuvad müügi- ja teenindussaalid ning toitlustusasutused. Tallinnas hakatakse järk-järgult avama mängu- ja spordiväljakuid. Alates 15. maist Haridus. Eritingimuste täitmisel tavalise õppetegevuse juurde naasmine kooli ruumides. Alates 18. maist Tallinnas avatakse asutused, mille tegevus toimub siseruumides. Alates 19. maist Meelelahutus. Tallinn avab loomaaia, muuseumid ja raamatukogude filiaalid.

Reisimine naaberriikidesse

Balti riikide valitsusjuhid otsustasid avada alates 15. maist omavahelised piirid kodanike vabaks liikumiseks. Kolme Balti riigi vahel hakkab kehtima vaba liikumine Eesti, Läti ja Leedu elanikele. Kõigi teiste riikide kodanikud peavad jääma mõnda Balti riiki saabudes 14-päevasesse karantiini.

Ka Soomest tuli esmaspäeva õhtul kauaoodatud uudis: piirangud hakkavad leevenema ning 14. maist on lubatud püsiva töösuhtega seotud pendelränne ja muu vajalik liiklus. Välisminister Urmas Reinsalu sõnul ei pea Soomest Eestisse saabuvad Eesti kodanikud siin ka karantiinis viibima.

Eile alustaski Tallink piletimüüki Soome. Otsuse peale reageeris ka Viking Line, kes kavatseb samuti taasalustada reisijatevedu 14. maist. Esialgu saavad laevadele ainult töö tõttu ja muul vältimatul põhjusel reisijad.

Viiruse jälgi ajades

Hiina on tõrjunud viiruse päritolu uurimisega seoses igasugust võimalikku rahvusvahelist koostööd, mis koos teadetega sellest, et riik takistab ka oma teadlasi viiruse päritolu uurimast, annavad hoogu teooriatele, et viirus pääses eksikombel välja mõnest Wuhani laborist. Wuhani viroloogiainstituudis asub Aasia suurim viirustepank, mis säilitab enam kui 1500 viirustüve. Teadlased kinnitavad, et kuigi puuduvad igasugused tõendid võimaliku õnnetuse kohta Wuhani laboris, pole ka selgeid tõendeid, et viirus pärineb sama linna elusloomaturult.

Peking eitab vihaselt ka süüdistusi vastutuses viirusepandeemia vallapäästmise eest, kuid samas on mitu raportit leidnud tõendeid selle kohta, et Hiina on edendanud valeinformatsiooni kampaaniaid, millega püütakse levitada väiteid, et viirus hakkas Hiina asemel levima kusagilt mujalt, näiteks Ameerika Ühendriikidest.

Kas me soovime sõltuda agressiivsest ja valelikust kommunistlikust diktatuurist näiteks eluliselt vajalike meditsiinitarvete puhul, tõstatab Briti ajakirjanik Edward Lucas tänases Postimehes üles sama teema majanduspoliitilisest vaatepunktist. Tema sõnul on Pekingi režiimi pettused ja jõhkrutsemine päevakorda toonud ka Venemaalt lähtuva ohu parema mõistmise. «Kõik, kes tunnevad muret kunagiste KGB-laste režiimi pärast Venemaal, peaksid tänama Hiina kommunistlikku parteid. Juba aastaid on endised idabloki maad üritanud lääneriikide pealinnade otsustajaile selgeks teha, et geopoliitika on tagasi. Kremlil on oma huvid. Meil jälle omad. Peame selle konfliktiga tegelema. Igal juhul pole mõtet teeselda, nagu seda poleks olemas,» kirjutab Edward Lucas.

***

Seniks, kuni laevaliiklus Soomega pole endises mahus taastunud, pakume teile vaatamiseks galeriid Helsingi panoraamist, mis tänu vähenenud õhusaastele ja heale optikale paistab selge ilmaga Tallinna teletornist.