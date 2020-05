Eesti kodakonduse saab 25 inimest

Valitsus arutab neljapäevasel istungil siseministeeriumi ettepanekut anda Eesti kodakondsus emale ja tema alaealisele lapsele tingimusel, et ema vabastatakse senisest kodakondsusest, edastas valitsuse pressiesindaja. Emal on Kõrgõzstani kodakondsus, tema laps on Venemaa kodanik.