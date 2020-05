Reitingud: EKRE toetus tõusis käesoleva aasta kõrgeimale tasemele

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,7, Keskerakonda 24,3 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 18,1 protseti valimisõiguslikest kodanikest. Sealjuures pole Reformierakonna toetus viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud. Teisel kohal oleva Keskerakonna toetus on liikunud neli nädalat järjest kergelt langevas trendis ning selle ajaga on peaministripartei toetus langenud 2,9 protsendi võrra. Reitingutabelis kolmandal kohal oleva EKRE toetus kasvas aga nädalaga 1,4 protsenti ning nii kõrge pole EKRE toetus sellel aastal veel olnud.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,3, Eesti 200 7,5 ning Isamaa 5,3 protsendiga.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,7 ja opositsioonierakondi 40 protsenti vastajatest.

Teadur Martin Mölder märkis, ert kuigi Keskerakonna nelja nädala koondtoetus on viimased kuu aega langenud, on erakond üldiselt siiski heas seisus. Nende toetus on praegu samal tasemel, mis ta oli eelmise aasta viimastel kuudel ning samuti ka riigikogu valimiste ajal.

«Seevastu on viimastel nädalatel jõudsalt kasvanud EKRE toetus, mis juba eriolukorrale eelnevalt oli järjepidevalt olnud kerges langustrendil. Nende toetus on praegu kõrgeimal tasemel, kus ta kunagi on olnud, ning vaid üksikutel hetkedel Riigikogu valimiste järel oli ta sama kõrgel. Viimastel nädalatel on eriti selget EKRE toetuse kasvu olnud märgata pigem nooremates vanusegruppides,» ütles Mölder

«Kui vaadata kolme väiksema erakonna olukorda, siis natuke tähelepanuväärsema muutustena on seal vaevu märgata vaid ehk seda, et sotsiaaldemokraadid on oma languse suutnud vähemalt praeguse seisuga peatada. Sellele vaatamata on nende toetus samal tasemel parlamendivälise Eesti 200 omaga,» arutles Mölder

Tema sõnul on traditsiooniliselt sotsiaaldemokraatidel olnud naiste hulgas suurem toetus kui meeste hulgas ning nii on see ka praegu. Naiste hulgas on nende toetus kaks korda kõrgem. «Selles kontekstis on märkimisväärne, et alates märtsi algusest on EKRE toetus olnud naiste hulgas mitte väga palju aga siiski stabiilselt suurem kui sotsiaaldemokraatide oma. EKRE on üldiselt suurema toetusega erakond ning selles mõttes ei tohiks see olla üllatav. Samas on Sotsidel olnud alates eelmise aasta algusest enamasti üpriski selge edumaa naiste seas, mis enam aga ei tundu võrdluses EKRE-ga nii olevat,» lisas Mölder.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.