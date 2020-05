Espak ERR-ist: uudisloome ei peaks keskenduma sellisele poliitilisele ideologiseeritusele

Kultuurikomisjoni esimehe Aadu Musta sõnul ei olnud valiku tegemine lihtne, sest pädevaid kandidaate oli mitmeid. «Komisjoni otsusega valiti inimesed, kelle puhul on tõesti tegemist tunnustatud professionaalidega ning pikaajalise akadeemilise tausta või eelneva meediakogemusega asjatundjatega,» teatas Must.

Rahvusringhäälingule intervjuu andnud Peeter Espaki sõnul on ta küll rahvusringhäälingu tööga rahul, ent tunnetab ERR-i töös kallutatust. Espak rääkis, et kuigi üldjoontes on ta ERR-i tööga rahul, on teda kodanikuna häirinud vähekajastatud kultuuri- ja teadusteemad.

Kallutatuse osas kommenteeris ta, et võrreldes teiste meediakanalitega, on ERR-i näol tegemist küll ühe kõige erapooletumaga, ent kallutatust ta eitada ei saa. «Uudisloome võib-olla peaks rohkem keskenduma sellele, mis on maailmas pärisuudis, mitte sellisele poliitilisele ideologiseeritusele,» ütles Espak.

Riigikogu kultuurikomisjoni asejuht, reformierakondlane Heidy Purga teatas, et kõik valitud kandidaadid said kokku täpselt kuus häält. «Sama palju oli komisjoni koalitsiooni esindajaid, kusjuures üks komisjoni liige, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, vahetati hääletuseks välja,» kirjutas Purga sotsiaalmeedias.

Purga sõnul osales konkursil kandidaate, kelle kompetents avalik-õigusliku meedia juhtimise, meediaorganisatsioonide tuleviku ja finantsmaailma vallas olid tugevamad kui nii mõnelgi valituks osutunud kandidaadil. «Lisatigi, kelle varasemad väljaütlemised ei tekita kahtlust nende poliitilises kallutatuses,» lisas Purga.

Ladõnskaja-Kubits on ainus riigikogu kultuurikomisjoni liige, kes kuulub ka ERRi nõukogu praegusesse koosseisu. Nõukogu esimees on Rein Veidemann, nõukogusse kuuluvad ka Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Marika Tuus-Laul, Jevgeni Ossinovski, Valdo Randpere ja Urmas Reitelmann.

ERRi nõukogusse kuulub üks esindaja igast riigikogu fraktsioonist riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat ERRi tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat. ERRi nõukogu liikmetele makstakse tasu kahe kuupalga alammäära ulatuses kuus, see tähendab 1168 eurot kuus. Nõukogu esimehe tasu on 1752 eurot kuus.

Kultuurikomisjoni ettepaneku kohaselt algaksid uute ERRi nõukogu liikmete volitused 27. maist. Eelnõud arutatakse riigikogu täiskogus ühel lugemisel, otsusena vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus.