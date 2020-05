Välisministrid: Teise ilmasõja lõpp ei toonud vabadust kogu Euroopale

Bulgaaria, Tšehhi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Ameerika Ühendriikide välisministrid tegid Teise maailmasõja lõppemise 75. aastapäeva puhul ühisavalduse, milles avaldasid austust ohvritele ja kõigile sõduritele, kes võitlesid selle nimel, et saavutada võit natsismi üle ja teha lõpp holokaustile, edastas välisministeerium.

Välisministrid rõhutasid, et kuigi 1945. aasta mais lõppes Teine maailmasõda Euroopas natsirežiimi alistumisega, et toonud see vabadust kogu Euroopale. Kesk- ja ida Euroopa jäid ligi 50 aastaks kommunistlike režiimide võimu alla. Balti riigid okupeeriti ja annekteeriti ebaseaduslikult ning Nõukogude Liit tugevdas ülekaaluka sõjalise jõu, repressioonide ja ideoloogilise kontrolli abil raudset haaret teiste vangistatud riikide ümber.