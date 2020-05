Arstid: Laane korraldas tuttavatele testimisi ja enamik töötajaid on koolitamata

«Töö ravijuhina ka enne kriisi on olnud kaootiline – harva ületab kohalolek Kuressaares 10 tööpäeva kuus. Nüüd kriisiolukorras on haiglas tekkinud kaos ja segadus,» seisab 24 Kuressaare haigla arsti allkirjaga pöördumises vallavalitsuse ja haigla nõukogu poole, vahendas Saarte Hääl .

Ebaadekvaatse töö näitena on arstid välja toonud probleemid kommunikatsioonis ja dr Laane kuvandi kujundamisel: «Esiteks saavad organisatsiooni töötajad enamasti haigla tegevusest teada meedia vahendusel mitte töökoosolekutel,» samuti tundub arstidele, et ravijuhi põhitöö seisneb ajakirjanikega suhtlemisel.

Kuigi COVID haigetel on eraldi määratud raviarst, jagas põhilisi korraldusi arstide silmis siiski Laane. Sellest tingituna tekkis arstide pöördumise kohaselt pingeline ja stressirohke õhkkond.

Samuti heitsid arstid ravijuhile ette, et enamik töötajatest olid koolitamata ning täpsete juhisteta. Arstid lükkasid ümber väite justkui haigla oleks isikukaitsevahenditesse ja rangetesse hügieeninõuetesse korrektselt suhtunud.

Laane kommenteeris Saarte Häälele, et tema jaoks on üllatav näha allkirju arstidelt, kes töötasid suure osa ajast kodus või haiglas lühikest aega ning samuti kinnitasid ülemarstid neljapäeva hommikul, et kriitikat ravijuhi ega juhatuse kohta pole.