Tallinna lastekodu pereemal diagnoositi koroonaviirus, terve rühm pandi karantiini

Tegemist on pererühmaga, kus on kuus last vanuses 1-17. Pererühm on karantiinis kuni 14. maini, teatas Tallinna linnavalitsus pressiteates.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul jälgitakse kõigi töötajate ja laste tervislikku seisundit ning kindlasti kavatsetakse teha ka kordustestid.

«Pererühmas on hetkel karantiinis kaks töötajat ja kuus last ning keegi ruumidest ei lahku. Pererühma kasutada on kaks korterit. Vajalikud isikukaitsevahendid on töötajatel olemas ja korraldatud on ka toitlustus,» täpsustas Beškina.