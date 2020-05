Politsei ja mupo jälgivad pronkssõduri juures distantsi hoidmist

Politsei plaanib koostöös mupo ja terviseametiga laupäeval pronkssõduri juures jälgida, et inimesed hoiaksid üksteisest kahemeetrist distantsi.

Põhja prefekt Kristian Jaani ütles, et on kindel, et vaatamata vastupidistele soovitustele lähevad inimesed 9. mail Tallinna Siselinna kalmistule pronkssõduri juurde lilli viima. Eelmisel aastal käis tema sõnul seal neid päeva jooksul 20 000.

Kuigi lilli viidi monumendi juurde juba neljapäeval, prognoosib ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, et pronkssõduri juurde minnakse ka 9. mail.

«Vaatamata sellele, et praegu on tekkinud selline positiivne emotsionaalne foon - hea ilm, leevendused ja suhteliselt optimistlik nakatunute statistika -, me siiski ei saa lubada, et inimesed tuleksid monumendi juurde,» ütles linnapea.

Kuigi Eestis kehtib eriolukord ning nakatumisoht on endiselt olemas, ei saa politsei keelata inimestel pronkssõduri juurde minna.

«Avalikud kogunemised on keelatud läbi selle, kui keegi hakkab neid organiseerima ehk organiseeritult avalik koosolek, organiseeritult avalik üritus. Kui inimesed ise tahavad minna kuskile, siis on oluline see, et peetakse kinni 2+2 reeglist,» selgitas Jaani.