Tähtis teada ⟩ Keskpäevane ülevaade olulisematest kriisiuudistest

Õigusteadlane Uno Lõhmus leiab, et riigikogu menetletav seadusemuudatus, millega epideemiavastase võitluse juhtpositsioon kanduks valitsuselt ning eriolukorra juhilt terviseametile – andes viimasele õiguse ka väljaspool eriolukorda kehtestada karantiini, sulgeda asutusi ja koole, keelata avalike ürituste korraldamist – on vähese õigusselgusega. «Tõsi, seaduse täiendus näeb ette, et kui asutuste ja ettevõtete sulgemine, avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise keeld toob kaasa olulise ühiskondliku või majandusliku mõju, läheb otsustuspädevus valitsusele. Kust jookseb piir olulise ja väheolulise mõju vahel ning kes otsustab,» küsib endine Riigikohtu esimees ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Lõhmus.

Ta toob ka näite seoses Tartu Raatuse tänava ühiselamu juhtumiga. Ühiselamu elanike liikumisvabaduse piirangut võib hinnata vabaduse võtmisena, mis võib olla põhiseaduse § 20 järgi lubatav, kuid kui see kestab üle neljakümne kaheksa tunni, siis vaid kohtu loal. Taolistest olukordadest seaduse muudatused vaikivad.

«Me oleme kaotamas vabadust. Ainukest põhjust, miks meie riiki vaja on,» leiab kirjanik Mart Kivastik. «Aga kuidas valimistel vahet teha, kes on vabaduse poolt, kes vastu? Väga lihtne. Vaba mees ei kanna maski. Kui me valimistega veel kord puusse paneme, siis tulgu meile tõepoolest taevas appi. Aga ta ei tule, ainult me ise saame end aidata.»

Koroonatüdimus

Tõesti enam ei jaksa, tahaks normaalset elu tagasi. Kui alguses said inimesed harjumatul viisil elamiseks tuge teadmisest, et muidu saabub tõeline katastroof, ning nad said hommikumantlid ja kodudressid mõelda küütlevateks kangelasturvisteks, ennast aga action-filmi väikesest inimesest suurkangelaseks, siis nüüd on paljude peas järel vaid segadus ja üha rohkem küsitakse, kas oli sel mu kahekuisel sotsiaalse isolatsiooni tõttu sassipööratud elul üldse mingi mõte, arutleb psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel.

Lapsevanemad on maadelnud viimased kaks kuud küsimusega, kuidas jagada iseenda aega ja motiveerida lapsi õppima. Haridusametnikud ütlevad seepeale, et vanemad ei peagi püüdma võtta õpetaja rolli. Ja haridusteadlased lisavad, et tähtis on jätta vastutus õppimise eest lapsele endale, vanemate ülesanne on tagada rahulik keskkond. Liiga lihtne pole see olukord kellelegi ja õppida tuleb kõigil käigu pealt.

Nädalavahetuse Arteris arutleb saatest Rakett 69 tuntud füüsik Aigar Vaigu lisaks muudele teemadele ka selle üle, miks meil koroonakriisis seni vedanud on. «Tõenäoliselt mängis suurt rolli see, et püsime kodus – sotsiaalne distantseerumine toimib, nii nagu seda ennustasid ka vastava viiruse leviku mudelid. Ja need mudelid näitavad ka seda, et tuleb teine, tuleb ka kolmas laine. Võib-olla muutub isegi traditsiooniks, et iga sügis ja kevad oleme mõnda aega kodus.»

Vaigu leiab, et viiruse leviku arvud on ilusad – ilusad õpikunäited! «Võib-olla ma kõlan nagu mõni pahalasest professor ulmefilmist, kes räägib siin maailma lõpust, aga matemaatika toimib. Loodusel on täiesti ükskõik, mida meie tahame, loodus lihtsalt toimib. Ja matemaatika on keel, mille kaudu saame looduse toimimist kirjeldada ja ennustada tulevikku.»

