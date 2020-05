Tarbijakaitse nõuab triipkoodiga lapsega reklaamide eemaldamist ja ähvardab trahviga

TTJA hinnangul on reklaam, milles lapse nägu katab triipkood, vastuolus heade kommete ja tavadega, sest kujutab last toote või asjana.

SA Tartu Ülikooli Lastefond selgitas sotsiaalmeedias, et reklaamis kujutatud fototöötluse puhul on tegemist visuaalse metafooriga – triipkoodi kui visuaalse kujundi abil öeldakse midagi muud kui selle otsene tähendus.

Kasutatud teksti ja visuaali kombinatsiooniga väljendab reklaam riigi ravikulude kompenseerimise süsteemi suhtes kriitilist mõtet, et otsustades harvaesinevate haigustega laste suuri ravikulusid mitte kompenseerida, annab riik mõista, et nende laste elu hind on vastava kulutuse tegemiseks liiga kõrge - loodetavasti samuti ülekantud tähenduses, mitte päriselt elule hinda määrates, märkis Lastefond.

TTJA teatas Lastefondile saadetud hoiatuses, et nimestesse ja lastesse tuleb suhtuda austusega.

«Küsime, kas riik suhtub austusega lastesse, kui keeldub nende ravi hüvitamast? Ravi hüvitamisest keeldumine on ju võrreldav otsusega lasta lapsel surra abita. Nii näiteks aitas fond eelmisel aastal annetajate toel tasuda enam kui 600 lapse ravi, ravimi või teraapiakulud, millest riik keeldus. Avalikkuses enim kajastust leidnud juhtumid on geeniravi vajanud väikese Annabeli lugu, kes vajas elupäästvat 2,2 miljonit eurot maksnud geeniravi aga ka 17-aastase Katerina lugu, kes vajas neerusiirdamisele pääsemiseks enam kui 300 000 eurot maksnud ravimit, mille hüvitamisest riik esialgu samuti keeldus,» märkis Lastefond.

Lastefondi hinnangul on ebaõige ka triipkoodile antud TTJA hinnang. Triipkood on laialdaselt kasutusel näiteks meditsiinisüsteemis. Nii omistatakse täna pea kõigis raviasutustes patsiendile unikaalne triipkood, mis on mõeldud eelkõige isikuandmete turvaliseks töötlemiseks. «Pole kuulnud, et patsiendid ennast selle tõttu kaubana (vorsti või leivana) tunneksid,» nentis Lastefond oma postituses.

Lastefond peab äärmiselt ebatõenäoliseks, et keskmine mõistlik inimene võiks seda reklaami tõlgendada kui kellegi taotlust lapsi sõna otseses mõttes tootestada, hinnastada ja müüa. Ettekirjutus võiks olla põhjendatud ainult juhul, kui reklaami eesmärk oleks tõesti laste müümine, leiab Lastefond.

«Reklaam kuulub ka põhiseaduse paragrahv 45 (väljendusvabadus) kaitsealasse. Lastefondi reklaami keelamine TTJA poolt annaks avalikkusele sõnumi, et riigi tegevusetust harvikhaiguste ravi rahastamisel ei tohigi kritiseerida? Arusaamatu on ka hoiatuses välja toodud punkt, kus TTJA justkui heidab Lastefondile ette, et avalikustatud reklaamiga soovitakse suunata isikuid, kelleni reklaam jõuab, annetama raha haruldaste haigustega laste ravi toetamiseks. TTJA hinnangul on teabe avalikustamise eesmärk suunata isiku käitumist avalikes huvides. Kas laste aitamises on TTJA meelest midagi taunimisväärset?» küsis Lastefond.

Fond lisas, et juhul, kui TTJA lubatud ettekirjutuse Lastefondile teeb, peaks ta tegema ettekirjutuse ka endale.

«TTJA reklaam, kus on kujutatud mõõgaga last, oleks sama loogika kohaselt vastuolus reklaamiseadusega, kuna kutsub üles vägivaldsele käitumisele ja õhutab vägivalla kasutamist. Ka TTJA videoteavitustes "Reisi targalt" panevad tegelased endale füüsiliselt kotid pähe. Teadaolevalt võib selline tegevus viia tõsielus lämbumiseni,» märkis Lastefond.

Fond märkis, et metafoori äratundmine tekstis sisaldub riiklikus õppekavas põhikooli 7.-9. klassile ning TTJA eeldus, et metafoori äratundmine Lastefondi reklaamis pole keskmisele mõistlikule inimesele jõukohane, on lõppkokkuvõttes päris ehmatav.