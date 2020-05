Ülevaade ⟩ Täna avatud kaubanduskeskustest on pingid eemaldatud

«Ainuke erinevus võrreldes tavaolukorraga on selles, et vaba aja veetmise alad ja pingid on ära koristatud, see tähendab, et niisama hängima minna ei saa. Kõik müüjad on lubanud, et nad agressiivseid turunduskampaaniaid ei tee, mis aitab vältida inimeste massilist kogunemist kaubanduskeskustesse. Mis puudutab maske, kaubanduskeskuste töötajatel on 10-12 tundi päevas tõeline piin maski kanda, seega seda müüjatele kohustuslikuks ei muudeta. Küll aga soovitame ostjatel võimalusel maski kanda,» rääkis Peil.

Ta märkis, et Läti ja Leedu kogemuse järgi taastub kaubandusest esialgu 10-20 protsenti. «Kui taastuks 50 protsenti, oleks see tema sõnul väga hea tulemus, aga tõenäosus nii kiireks taastumiseks on väike. Palju sõltub tarbijate endi kindlustundest ja sellest, kas neil endil on sissetulek säilinud,» ütles ta.

Kaupmehed on riiete selga proovimisega seoses kasutanud erinevaid lahendusi. « Näiteks Baltika on hakanud aurutama riideid proovimise järel. Mõned poed desinfitseerivad proovikabiine. Mõned poed on proovikabiinid kinni pannud ja inimesed peavad riideid proovima kodus. Sellisel juhul on riiete tagastamisõigus, kui need selga ei sobi,» ütles ta.

Peil lisas, et töötukassa palgatoetus on kaupmeeste jaoks olnud võtmetähtsusega ning ettevõtjad oleksid tänulikud, kui see säiliks. Ta märkis, et koondamine on kaupmeeste jaoks alati viimane võimalus, kuna häid töötajaid on raske leida.