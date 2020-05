Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

Eestil on Läti ja Leeduga kokkulepe, et alates 15. maist on kolme riigi vahel täiesti vaba liikumine. Piirikontrolli Eesti-Läti piiril ei ole, Läti ja Leedu piiril on küll kontroll, kuid piiri saab vabalt ületada, rääkis äsjasel pressikonverentsil välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer.

Teiste Schengeni viisaruumi riikidega tuleb Eestil kokkulepped saavutada, et seejärel siis hakata samm-sammult piiranguid leevendama. Volmer selgitas, et kolmandate riikidega reisimise taastamiseks on vaja Euroopa Liidu ühist otsust. Praeguse seisuga on Euroopa Liit pikendanud kolmandate riikide kodanike sissesõidukeeldu 15. juunini.

Vaikselt edasi hõõguv kriis

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli teatel on töötukassalt taotletud hüvitist või palgamaksmist 110 000 inimesele ja määratud on hüvitisi juba pea 83 miljonit eurot. Sotsiaalminister Tanel Kiik märgib, et riik saab kriisiabi pikendada maksimaalselt juulini. Ta rõhutab, et kriis kestab Eestis kogu suve – olenemata vähenenud nakatunute arvust –, ja seda eelkõige majandussektoris. Kriis mõjutab tema sõnul majandust ja ühiskonnaelu ning pigem arvestatakse võimalusega, et kriis naaseb. Küsimus on selles, kas ta suvel üldse ära kaob või jääb vaikselt hõõguma.

Eriolukord lõpeb Eestis järgmisel nädalal. Täna jõuab riigikokku teisele lugemisele järjekordne nn kobareelnõu, mida valitsus tahab seaduseks vormida vaid üheksa tööpäevaga. Ülepeakaela kehtestatud õigusnormid jäävad kehtima tähtajatult, ja see teeb ettevaatlikuks, leiab Postimees oma tänases juhtkirjas.

Järjest rohkem on kuulda kriitikat kõnealuse hädaolukorra seaduse laiendamise kohta olukorras, kus meil pole veel selget teadmist koroonapandeemia õppetundidest või avalikku debatti, millisel määral oleme valmis taluma kahju, enne kui lubame valitsuse allasutustel hakata inimeste põhiõigusi piirama.

Eelnõud küll täiendatakse pidevalt, aga muudatustega tutvumiseks on riigikogu liikmetele jäänud mõned tunnid. Sotsiaalministeerium esitas ka ise läinud kolmapäeval pärast riigikogus esimest lugemist eelnõule uusi ettepanekuid, mis annavad tunnistust, et nende esitatud eelnõu oli toores. Eelnõu järgi on lisaks terviseametile ka valitsusel õigus kehtestada hädaolukorras piiranguid, millel on oluline ühiskondlik või majanduslik mõju. Sel juhul peab valitsus võtma ka poliitilise vastutuse, kuid paljudele on arusaamatu, kust jookseb piir olulise ja väheolulise mõju vahel, millal valitsus otsustamise terviseametilt üle võtab, ning kes üldse need otsused teeb.

Epideemiad hüüavad tulles, kirjutab tänases Postimehes meestearst Margus Punab, kes selgitab, et Eesti elab praegu edukalt oma eelmise suure epideemiakogemusega, HI-viirusega. Õnneks paikneb Eesti epideemiate kontekstis kaugel inimasustuse perifeerias ning kuigi koroonaviiruse algfaasis mõningase hilinemisega, saime me koroonaepideemia esimese faasiga oluliselt paremini hakkama kui paarkümmend aastat varem alanud HIV epideemiaga, leiab Punab.