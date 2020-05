Naisepeksmises süüdistatav eksminister Kuusik loobub riigi hüvitise nõudmisest

Halduskohtus on vaieldud alates eelmise aasta mai lõpust selle üle, kas valitsus oleks pidanud eksminister Marti Kuusikule maksma ametist lahkumisel hüvitist või mitte.

«Otsustasin vaidlusega mitte edasi liikuda, sest mul on antud asjas suur huvide konflikt - ühelt poolt olin heauskselt uskunud mulle antud sõna, mis, nagu hiljem selgus, ei pidanud, ning seepärast esitasin hüvitise nõude, teisalt on mulle veel tähtsam, et hoian praegusele valitsusele pöialt ning ei soovi tekitada olukorda, kus üks minister peaks astuma kohtus teise ministri vastu,» kommenteeris Marti Kuusik. Tema sõnul on toimunu kooliraha maksmine.

Kuusik leiab jätkuvalt, et pole esitanud seoses hüvitisega mingeid põhjendamatuid või egoistlikke nõudmisi. «Soovisin vaid, et seda lubadust, mis esitati siis, kui sooviti minu lahkumist valitsusest, oleks ka tegelikkuses täidetud. Samas pean peaministrist ja kogu valitsusest endiselt väga lugu - need inimesed töötavad väga suure pinge all kogu ühiskonna hüvanguks ja loodan, et see valitsus püsiks, õnnestuks ja teeks head koostööd,» kommenteeris Kuusik.

Peaminister Ratas on varem kinnitanud, et vaid päeva väliskaubandus- ja IT-ministri ametis olnud Marti Kuusikul puudub õigus hüvitisele. «Vastab tõele, et õigust hüvitisele ei ole – see tuleneb vabariigi valitsuse seadusest, kui minister astub tagasi omal soovil,» selgitas Ratas.

Tema sõnul osales ta nõupidamisel, kus Kuusik teatas oma soovist tagasi astuda, ning sellel kohtumisel ei lubanud keegi talle mingit hüvitist. «Samas on Eesti demokraatlik riik ja inimesed saavad nõudeid esitada. Ja kui neid nõudmisi ei täideta, siis on inimestel õigus pöörduda kohtusse,» märkis Ratas. Ta lisas, et vaid päeva ametis olnuna ta ise kindlasti mingit hüvitist riigilt nõudma ei hakkaks.