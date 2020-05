Doktor Varblane: kahe terve leibkonna koos ajaveetmine on praegu täitsa mõistlik

«Perekonna või sõpradega õues liikumine on tervitatav. Kui on inimesed, kellega te olete piirangute ajal nii või teisiti kokku puutunud, siis minge koos õue. Kui te inimest tunnete, siis saate küsida, kas kellelgi on haigustunnuseid või ei ole. Kui tervis on korras, siis on mõistlik kohtuda,» ütles Varblane.

Tema sõnul pole mõistlik suurendada kohtumisi 4-5 leibkonnani, aga kaks leibkonda korraga on täiesti mõistlik. Varblase sõnul on inimesed on võimelised mõtlema ja langetama otsuseid vastavalt sellele.

Varblane ei soovita inimestel minna täna avatud kaubanduskeskustesse niisama uudistama, parem tasub veeta aega hoopis õues.

«Kaubanduskeskusesse ei ole kindlasti mõtet mina mitmekesi. Ei ole vaja minna vaatama või imetlema. Kui on vaja midagi osta, siis tuleb seda ostma minna ja nii ongi,» ütles Varblane.

Ta rõhutas, et õues on haigestumise risk oluliselt väiksem, kui siseruumides. «Kui inimesel on võimalik teha mingi üritus väljas, siis võiks ta välja minna. Kui ta peab tegema seda toas, siis võiks eelistada väiksemaid gruppe,» lausus ta.

Sünnipäevade pidamisega võiks Varblase sõnul praegu olla ettevaatlik, kuna Eestis sai mitu koroonaviirusesse haigestumise puhangut alguses just sünnipäevadest.

«Meie kultuuriruumis on kombeks, et sünnipäeval tarvitatakse alkoholi. Kui ollakse juba tarvitanud alkoholi, siis ei hoita enam distantsi ja sellest lähtuvalt tekivad probleemid. Eriti oluline on, et haige inimene ei läheks sünnipäevale. Kui haiget inimest sünnipäeval ei ole, siis pole ka kollet, mis viirust laiali ajaks,» ütles ta.

Varblane märkis, et kui inimene kahtlustab endal koroonaviirust, saab ta alati minna testima. Samas rõhutas ta, et ilma haigustunnusteta ei ole mõtet virusetesti teha.

«Näiteks ei ole hea mõte, kui firma avab uksed ja leiab, et et testiks kõik inimesed ära. Ilma sümptomiteta inimeste testimine on vale. See langetab valvsust, jätab võltsmulje, et nüüd on justkui kaitse peal,» rääkis Varblane. Uuesti tegevust alustavatel firmadel soovitab Varblane hoopis kaaluda, kas kõik inimesed peavad kontoris kohal olema või saab jätkata osaliselt kodukontorites.

Kui inimene on suitsetaja ja ta kuidagi ilma suitsuta olla ei saa, siis võiks ta Varblase sõnul käia suitsetamas õues, mitte siseruumides asuvas suitsuruumis. «Tubased suitsuruumid tuleks kinni panna, neid ma kindlasti ei soovitaks,» ütles ta.