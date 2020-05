ERRi nõukogu uutele liikmetele kultuurikomisjonis vastuseisjaid ei olnud

Kultuurikomisjoni 7. mai istungi protokollist nähtub, et Priit Hõbemäe, Peeter Espaki ja Viktor Trasbergi kandidatuuri toetasid Aadu Must, Helle-Moonika Helme, Igor Kravtšenko, Sven Sester, Jaak Valge ja Marko Šorin.

ERRi nõukogusse kuulub üks esindaja igast riigikogu fraktsioonist riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli asjatundjat ERRi tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjate hulgast, kelle volituste tähtaeg on viis aastat. ERRi nõukogu liikmetele makstakse tasu kahe kuupalga alammäära ulatuses kuus, see tähendab 1168 eurot kuus. Nõukogu esimehe tasu on 1752 eurot kuus.