Politsei otsib Kohtla-Järvel kadunud 34-aastast Antoni

Antoni lähedased suhtlesid temaga viimati 6. mail. Pärast seda ei ole mehega ühendust saadud ja kuna selline käitumine ei ole Antonile omane, siis teatati mehe kadumisest täna politseile. Antoni isiklikud asjad nagu ID-kaart, mobiiltelefon ja rahakott on kodus, samuti jättis ta lahkudes oma auto maja ette.

Anton on 176 cm pikk ja sportliku kehaehitusega. Lahkudes oli tal seljas must nahast jope ja must õhuke kampsun. Jalas kandis ta siniseid teksapükse ja musti spordijalanõusid.