Sisseränne hoidis Eesti rahvaarvu kolmandat aastat järjest positiivsena

Möödunud aastal vähenes loomuliku iibe tõttu rahvaarv 1302 inimese võrra, kuid positiivne rändesaldo suurenes 5458 inimese võrra. Sündis 14 099 last, mis on mõnesaja võrra vähem kui aasta varem.

Statistikaameti juhtivanalüütik Alis Tammur ütleb, et oleme jõudnud demograafilisse olukorda, kus sünnituseas naiste arv väheneb aasta-aastalt. «Sündide arvu väike kahanemine ei mõjutanud siiski oluliselt summaarset sündimuskordajat: 2019. aastal oli see 1,66 ja aasta varem 1,67. Juba teist aastat järjest aga sünnib Eestis kolmandaid ja järgmisi lapsi varasemast rohkem,» lausub Tammur.

Surmade arv on püsiv olnud üle kümnendi, mis vananeva rahvastikuga ühiskonnas tähendab oodatava eluea pikenemist. Viimased kaheksa aastat on sündide ja surmade vahe olnud 1300–1900. Stabiilse iibe põhjus on rahvastiku üldine areng: oodatav eluiga pikeneb ja laste arv ühe naise kohta kasvab.