Tähtis teada ⟩ Keskpäevane ülevaade olulisematest kriisiuudistest

1746 ametlikult nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsitud 1018 testist osutus kroonaviiruse suhtes positiivseks 5 ehk 0,5 protsenti. Eestis on tänaseks koroonatesti positiivse vastuse saanud 1746 inimest. Hommikuse seisuga vajab koroonaviiruse tõttu haiglaravi 48 inimest, neist 5 on juhitaval hingamisel, haiglast on koju saanud kokku 280 inimest, lõpetatud on 289 haigusjuhtumit. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 61 inimese elu.

Alates viirusepuhangu Eestisse jõudmisest on eksperdid kirjeldanud teaduskirjanduses levivaid väiteid sellest, nagu leviks Euroopas vähemalt kaks viiruse tüve: leebem nn Austria tüvi ja kuri, eriti surmav nn Itaalia tüvi. Seni on tegu olnud hüpoteesidega, konkreetseid uuringuandmeid nende väidete taga pole olnud. Nüüd heidab viirustüvede küsimusele Eestis valgust värske uuring. Lühidalt: kõik märtsikuus Eestis võetud üheksa proovi kuulusid tõenäoselt Põhja-Itaalias välja kujunenud gruppi. Lisaks tuli välja kaks tõenäoselt Eestis tekkinud mutatsiooni, milliseid mujalt maailmast teada ei ole.

Eestis saavad nüüd kõik soovijad teha ka antikehade vereanalüüsi, mis aitab teada saada, kas inimene on juba koroonahaiguse läbi põdenud.

Piirangute taandumine

Eestil on Läti ja Leeduga kokkulepe, et juba sellest reedest on kolme riigi vahel täiesti vaba liikumine – piirkontrolli Eesti-Läti piiril ei ole, Läti ja Leedu piiril on küll kontroll, kuid piiri saab ikkagi vabalt ületada. Ülehomsest lubab Soome töörännet, kus piiriületusel on vaja näidata töölepingut või tõestada muul viisil töösuhet.

Valitsust nõustav teadusnõukoda on pikalt arutanud Soome küsimust, kus koroonaviirusega nakatunuid on kolm korda rohkem kui Eestis ja nakatumine on endiselt probleem. Seetõttu teeb teadusnõukoda valitsuskomisjonile kaks ettepanekut: Soomest koju tulevad inimesed peaksid jääma karantiini ja peaksid saama testitud. Teadurite meelest peaksid Soomest tulnud inimesed jääma kodusesse karantiini ega tohiks ka kedagi külla kutsuda.

Eile tegid mitmed Euroopa riigid oma järgmise käigu malemängus salakavala vastasega, kus iga valearvestuse tagajärjed võivad olla rängad. Kui Prantsusmaa astus alles esimese suurema sammu tavaellu naasmise poole, siis juba varem piiranguid leevendama asunud Saksamaal on näha muret tekitavaid märke.

Piirangute leevendamine Euroopas. FOTO: Graphic News

Iiri odavlennufirma Ryanair teatas täna, et taastab alates juulist 40 protsenti lendudest, et aidata turismist sõltuvatel majandustel nagu Hispaania, Portugal, Itaalia, Kreeka ja Prantsusmaa veidigi päästa tänavust turismihooaega. Lendudel seatakse sisse temperatuurikontroll ja näomaskid.

Uus tegelikkus