FOTOD ⟩ President: kiiresti tehtavad muudatused peavad olema põhjendatud

Viimaste nädalate viirusenäitajad on andnud Kaljulaidi sõnul põhjust optimismiks – kuigi pandeemia tagajärjed paljude inimeste, ettevõtete, sektorite jaoks on rängad, on Eesti ühiskonnana suutnud viiruse leviku praeguseks alla suruda ning sellega suures plaanis toime tulla. Sealjuures on ametnike ja poliitikute ühine pingutus olnud oluline, aga ka iga Eesti inimese isiklik panus.