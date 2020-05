Piir põhjanaabriga ⟩ Valitsus täpsustas Soome piiriületuse korraldust

Vabariigi Valitsus täpsustas täna e-istungil Soome piiri ületamist puudutavat korraldust nii, et Soomest saavad Eestisse isolatsiooninõudeta töö ja õppimise eesmärgil või perekondlikel põhjustel senisest tihedamini tulla ainult need isikud, kellel on Soome kodakondsus, elamisluba või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Soomes ja neil ei esine haigusnähte. Eesti kodakondsete ja elanike liikumist muudatus ei puuduta.