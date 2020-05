Vabatahtlik hooldaja: «Suhtlust ja inimlikku poolt jääb hooldekodus nii palju puudu!»

Tabivere elanik Sofja Kovbasnjuk (53) oli enne sotsiaalkeskusesse tööle minemist kaks kuud töötu. Sotsiaalkeskus otsis abikäsi ja ta otsustas kandideerida. Olles varem Tartu Ülikooli kliinikumi intensiivraviosakonnas hooldajana töötanud, ei olnud amet talle võõras.

Samal õhtul, kui ta tööle pääsemiseks CV saatis, sai ta teada, et pooled hooldekodu klientidest, sealhulgas hulk töötajaid, on COVID-positiivseid. See Kovbasnjuki ei peatanud, kuigi ta kuulub ka ise riskirühma.

Tabivere sotsiaalkeskusse läks ta teadmisega, et töö eest tasu ei saa. See ilmnes alles siis, kui lepingu sai. «Olen alati unistanud tööst meditsiinivaldkonnas, aga enamasti olen töötanud füüsilist pingutust nõudvatel kohtadel, näiteks koristajana, teinud raudteetöod,» ütleb ta ja avaldab lootust, et saab hooldekodus jätkata ka pärast kriisi.

Kovbasnjuk naudib enda tööd. Talle meeldib hoolitseda eakate eest ja nendega suhelda. Inimestel, kellel on terve elu selja taga, on palju huvitavaid lugusi.

Marike Peedosaar (20) õpib Tartu tervishoiu kõrgkoolis õeks ja töötab sügava puudega lastega. Põhitööd ta praegusel ajal teha ei saa ja koolist oli just akadeemilise võtnud. Pakkumine minna Tabiveresse vabatahtlikuks tuli kooli kaudu.

12-tunnised vahetused on jagatud neljaks: kolm tundi osakonnas, kolm väljas, kolm sees, kolm välja. Osakonnas ollakse nii kuus tundi, kuid ka vahepealne töö kulub töötamisele. Selle aja sees peab mõtlema, mis osakonnas puudu on ja kõik valmis panema.

«Puhkama peab ka, sest kaitsekostüümis on palav,» ütleb Peedosaar.

Kolm korda päevas mõõdetakse klientide tervisenäitajaid: kehatemperatuuri, vererõhku, saturatsiooni ehk hapniku sisaldust veres, hingamissagedust ja pulssi. Need tuleb kirja panna ja vaadata, et need jääksid normipiiresse. Seintel on selleks suured juhised. Näitajate halvenemisel tuleb helistada COVID-arstile või pöörduda kiirabisse.

Kovbasnjuk ütleb, et kõige raskem on veenda inimesi ravimeid võtma. «Nad küsivad, mis ravim see on ja miks seda võtma peab. Mul on raske seda selgitada,» ütleb Kovbasnjuk. Et kõk ravimid võetud saaksid, on tal oma nipid.

Teda aitab, et tunneb hooldekodu kliente isiklikult - nende peresid ja lapsi. «Mõnikord eakad unustavad, et pole ravimeid veel võtnud. Räägin nendega teistel teeemade ja pakun siis uuesti, et võiks nüüd rohud ära võtta,» ütleb ta.

Hooldekodus töötamise kogemus pani Peedosaart mõtlema hooldekodude seisundile. «Ma ei kujuta ette, et paneksin oma vanaema hooldekodusse. See tundub nii kurb. Patsiendid ei pruugi seda suusõnaliselt öelda, aga kõik annab märku sellest, et nad ei taha olla nii üksi seal - eriti praeguses olukorras.»