OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ligi: Sa kukkusid läbi, sa ei oska riigikogu juhatada! Põlluaas: Mul oli viiskümmend hagijat kallal!

Olete te nõus selle kriitikaga, et olete EKRE aktiivne hääletoru Riigikogus nagu leiab Jürgen Ligi?

Henn Põlluaas: No need väited on absoluutselt absurdsed ja sisutud. Riigikogu esimehena ja istungit juhatades ma pean lähtuma meie töö ja kodukorra seadusest. Tegelikult me saime reedel Refomierakonda kuuluvalt Riigikogu aseesimehelt kirja, et nemad tahavad päevakorrapunktide järjekorda muuta. Kusjuures see on täiesti absurdne ja sisutu nõue, tegemist on kolme identse sisuga eelnõuga, millel pole mingit vahet, millist neist arutatakse enne või pärast.

Jürgen Ligi: Just, aga sellest hoolimata oli vaja sõdida ikkagi!

Henn Põlluaas: Kes pooltteist tundi seal Riigikogus aega raiskas, need olite ju ikkagi teie!

Jürgen Ligi, miks te poolteist tundi seda teemat Riigikogus arutasite ja küsimusi esitasite?

Jürgen Ligi: Põhjus oligi selles, et kui kohtunik otsustab, et tema võtab palli kätte ja proovib korvi visata, siis see muutubki palaganiks. Kõigil on piinlik. Me oleme sisulistes küsimuste nii palju üle koalitsioonist. Me tahame sisulisi debatte, me otsime neid koguaeg.

Henn Põlluaas: No see oli kõike muud kui sisuline.

Jürgen Ligi: Jah, aga see lähebki käest ära, kui kohtunik võtab palli enda kätte ja hakkab lolli mängima.

Aga kas te tunnistate, et asi läks käest ära ka opositsiooni poole pealt?

Jürgen Ligi: Mina ei osalenud selles. Tunnistan, minu jaoks sai see mõõt täis ja ma võtsin sõna hoopis teisel teemal. Ma võtsin ühe korra sõna ja ütlesin, kuulge, meil on erakorraline kriisiaeg, laibad on tänaval, inimesed veel ei saa aru, kui traagiline see kõik on. Ja meie tegeleme siin uute pühadega ja lipupäevadega! See on piinlik. Ja siis on meil neli pühasid käsitlevat päevakorrapunkti ühel päeval. Ja siis Põlluaas veel tunnistas, et võiks need eelnõud laekumise järjekorras päevakorda panna.

Henn Põlluaas: Mina ei tunnistanud midagi. Minul pole mingit vahet, mis järjekorras need on. Saalis ei olnud konsensust!

Jürgen Ligi: Aga see on ju totakas! Sinu asi on konsensust luua.

Henn Põlluaas: Minu asi ei ole seadust muuta ja rikkuda. Siis ma oleks saanud teisest küljest jälle teie käest.

Jürgen Ligi: Kuula, mis ma sulle öelda tahan. Sina oleksid saanud seal laua taga teha sõbraliku sõnavõtu. Sa oleksid võinud öelda, et seda tüli pole tegelikult vaja, juhatus on otsustanud.

Henn Põlluaas: Ma oleksin võinud hoopis teilt küsida, kas te ikka tahate seda täiesti mõttetut vahetust.