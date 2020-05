Tähtis teada ⟩ Keskpäevane ülevaade olulisematest kriisiuudistest

Brüssel soovitab liikmesriikidel koostööd teha ja piiranguid lõdvendada kolmes etapis. Esimene faas on praegune olukord, kus piirid on suletud peaaegu kõigile. Järgmises faasis võiksid üksteisele piirid avada need riigid, kus viiruse levik on ühtmoodi kontrolli all. Viimases faasis lõpetataks kõik piirangud ja kogu Euroopas oleks reisimine taas võimalik.

Ka Norra, kes ei kuulu Euroopa Liitu, avab piirid teiste Euroopa riikide kodanikele, kel on seal elukoht või pere. Lisaks ELi liikmesriikide kodanikele saavad Norrasse siseneda ka Ühendkuningriiki, Islandit ja Liechtensteini hõlmava Euroopa majanduspiirkonna kodanikud. Norrasse võivad siseneda ka hooajatöölised.

Täna toimub europarlamendi plenaaristung, mida saab jälgida ka Postimehe veebilehe vahendusel. Hommikusel, kell 11 alanud arutelul räägitakse nutitelefoni rakenduste kasutamisest pandeemia leviku ohjamisel ning sellega seotud riskidest isikuandmete ja eraelu puutumatusele. Eesti aja järgi kell 15.30 räägivad saadikud sellest, mida saab EL ära teha koroonaviirusele ravi ja vaktsiini leidmiseks.

Kahtlane abi

Usutavasti hingamisaparaatidest alguse saanud põlengud on Venemaal nõudnud viimase nädala jooksul kuue inimese elu. Teisipäeval hukkus põlengus Peterburi Püha Jüri haiglas viis Covid-19-haiget, Moskva Spassokukotski haiglas sai kolm päeva varem tulekahjus surma üks inimene. Need hingamisaparaadid olid osa ka USA-le saadetud humanitaarpaketist – kusjuures masinaid tootis USA sanktsioonide all olev riiklik ettevõte.

Postimehega vestelnud akadeemikud leiavad, et rahvusvaheliselt on taas tõusnud pinged USA ja Hiina vahel ning üleilmne protektsionism kasvab. Selline vastasseis paneb keerulisse olukorda Euroopa, keda ühendab USAga välispoliitika, kuid kellele Hiina on samas ülioluline kaubanduspartner. Seejuures on WHO roll suurriikide vahelise võitluse tingimustes pisenenud.

WHO hoiatused ja manitsused kõlavad kurtidele kõrvadele paljudele spordimaailma otsustajatele. Saksamaa taasalustab jalgpalli kõrgliigaga juba sel nädalavahetusel, mis sest, et erinevate koroonaproovide käigus on päevavalgele tulnud üle tosina nakatunu. On ilmne, et Saksamaal ei jätkata jalgpalliga selleks, et meistrit selgitada, vaid selleks, et teleraha – ja jutt käib sadadest miljonitest eurodest – kätte saada. Ent olgu summad kuitahes suured, kellegi elu ei tuleks ohtu panna lihtsalt krõbiseva pärast. Raha võib ju juurde trükkida, ent elu mitte.