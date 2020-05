Fischer ja Lutsar andsid ülevaate koroonaviiruse leviku prognoosidest

Ekspertide hinnangul on nakkusoht madal ning piirangute leevendamine õigustatud. Kas inimesi ei peaks aga rohkem ettevaatlikkusele kutsuma, et nakatunute arv ei pööraks taas tõusuteele?

Irja Lutsari sõnul ei kao haigus nii kiiresti ära. Ühtlasi jagas Lutsar kogemust kaubanduskeskuses käimisest ning täheldas, et mõnes poes on see sotsiaalne norm, kui kõigil müüjatel on maskid ees, kuid Lõunakeskuses nägi ta ainult ühte maskiga müüjat.

«Mina ei näe, et see viirus oleks maailmast kadunud. Üsna selge on, et me ei saa kodus kinni olla aastaid, aga see ei tähenda, et me ei peaks distantsi hoidma või vähemalt poes müüjad maski kandma,» selgitas Lutsar, lisades ka, et hooldekodusid külastades on maskid kohustuslikud.

FOTO: Kuvatõmmis

Eelmise nädalaga võrreldes on haiglasolijate hulk veelgi väiksemaks jäänud. Enam kui pooled Covid-19 haiglapatsiendid on kas Pärnust või Saaremaalt.

FOTO: Kuvatõmmis

«Kas maakondades, kus on nakatumine täitsa nullis, võiks rakendada suuremaid leevendusi, piirkondlikke erisusi?» uuris riigikogu liige Liina Kersna. Lutsari sõnul on seda teemat arutatud, kuid konkreetseid otsuseid, soovitusi valitsusele pole. «Eestis võikski minna piirkondade kaupa. Ei pea Kihnu kool kinni olema, sest Saaremaal on puhang,» tõi Lutsar näiteks.

Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Maris Jesse sõnul võiks piirkondlikku lähenemist kasutada eelkõige kohalike tegevuste, sündmuste puhul, nagu näiteks koolis käimine, mitte näiteks avalike ürituste puhul, mis on avatud kõigile inimestele, kes tulevad ka teistest maakondadest.

Järgmise nädala algusest tulevad uued piirangute leevendused, muuhulgas ka ujulate avamine. «Kas võib julge südamega minna basseini või on see erinev Tallinnas ja Jõgevamaal?» uuris riigikogu liige Signe Riisalo. Lutsar selgitas, et kui kaks inimest otsustavad 15 minutit basseinis lähedalt rääkida, siis haigus saab levida. Kui basseinis ujuda, siis väga suurt ohtu tema arvates haiguse levikuks pole, sest viirus vees elama ei jää. Oluline on jälgida, et basseinis poleks palju inimesi.

«Üldine reegel on, et pool täituvust,» sõnas Lutsar. Ettevaatlik tasuks olla riietusruumides ning madala temperatuuriga saunades.

FOTO: Kuvatõmmis