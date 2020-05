Arvo Aller: Euroopa Komisjoni 5000-eurone toetus ei ole piisav

Minister ütles, et Euroopa Komisjoni ettepanek anda ajutist toetust kuni 5000 eurot ühe tootja kohta ei ole piisav, et lahendada põllumajandustootjate probleemi. «Seetõttu soovime, et esmatootjate puhul seda summat tõstetaks. Selle eesmärk on eelkõige aidata tõhusal viisil eriolukorra tõttu raskustesse sattunud ettevõtjaid,» ütles Aller. Tema sõnul on Eesti jaoks oluline ka see, et lisaks senistele meetmetele mõeldaks ka sellele, kuidas sektorit aidata kriisijärgsel ajal, mil majandus pole veel taastunud.