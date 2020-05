Riigikogu väliskomisjonis kiideti heaks välispoliitika arengukava aastani 2030

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa rõhutas, et arengukava peab olema elav ja avatud dokument. «Praeguse kriisi valguses on eriti oluline, et arengukava ei oleks kivisse raiutud, vaid elav käsitlus, mida on võimalik täiendada ja muuta vastavalt välis- või sisemõjude muutumisele,» rääkis ta. Samuti tänas esimees erinevaid esinduskodasid ja Riigikogu komisjone, kelle ettepanekuid väliskomisjon arengukava kohta seisukoha kujundamisel arvesse võttis.