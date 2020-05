Statistikaamet: alates aprilli lõpust on tööturg mõnevõrra jahenenud

Esimesed poolteist kriisikuud on toonud kaasa koondamiste arvu kasvu, seda eriti suures ulatuses majutuse ja toitlustuse tegevusalal, kirjutas statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu ameti blogis.

Seejuures tuleb Rootalu sõnul silmas pidada, et tööandja peab koondamisest ette teatama sõltuvalt töötaja staažist 15–90 kalendripäeva. «Seega ei ole ka aprilli lõpuks veel kõigi koondamisteate saanud töötajate töölepingute lõpetamine töötamise registris registreeritud ja koondamise ootel olevaid töötajaid on ilmselt rohkemgi kui statistikast välja paistab,» märkis ta.

Andmeteadur tõi välja, et koondamiste arvu kasvuga suurenes ka koondamisega lõppenud töösuhete osakaal kõigist töösuhetest. Jaanuaris ja veebruaris moodustasid koondamised vaid ligikaudu 5 protsenti lõppenud töösuhetest, märtsi lõpus juba 12 protsenti ja aprilli alguses viiendiku.

Eriolukorraga seoses on eelkõige vähenenud nende töösuhete osakaal, mis lõpetatakse töötaja soovil või poolte kokkuleppel. «Sellest tulenevalt ei ole arvatavasti ka lähinädalatel oodata, et koondamiste osakaal lõpetatud töösuhete koguarvus väheneks,» nentis Rootalu.

Selgitamaks välja, kas koondamistest on rohkem puudutatud kindlad majandussektorid, vaatas statistikaamet koondamisega lõppenud töösuhete koguarvu erinevatel tegevusaladel 2,5 kuud enne eriolukorda ehk jaanuari algusest kuni 15. märtsini ning 1,5 kuud eriolukorra ajal ehk 16. märtsist kuni 30. aprillini.

Analüüsist selgus, et töötajate arvu poolest suuremad tegevusalad, nagu töötlev tööstus või hulgi- ja jaekaubandus, andsid suurema osa koondatutest nii enne kui ka pärast kriisi. Peaaegu kõikidel suurematel tegevusaladel on koondamiste arvud mitmekordistunud.

«Töötlevas tööstuses on koondamiste arv eriolukorra kehtestamise järgselt peaaegu kahekordistunud, hulgi- ja jaekaubanduse tegevusalal kolmekordistunud. Ligi kümnekordset tõusu võib näha majutuse ja toitlustuse tegevusalal, mis töötajate arvult ei kuulu küll suurimate tegevusalade sekka, kuid on eriolukorra tingimustes kõige tugevamini kannatada saanud,» kirjutas andmeteadur.

Siiski on tema sõnul ka tegevusalasid, kuhu koondamiste laine jõudnud ei ole. Sellisteks on haridus, mis muidu on töötajate arvult tegevusalade esikolmikus ning finants- ja kindlustustegevus, kus koondamiste arv aasta alguskuudega võrreldes suurenenud ei ole.