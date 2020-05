Veeteede Ameti peadirektori kohusetäitjaks saab Marek Rauk

Minister Aasa sõnul on oluline, et organisatsiooni tegevuses ei tekiks seisakut, kuni valitsus pole otsustanud ametite liitmist. «Veeteede Ametil on oluline roll Eesti kui mereriigi arendamisel ning omapoolse väärtusliku panuse merendusele andis sellest nädalast lõppeva ametiajaga Rene Arikas. Tänan teda tehtud töö eest ning soovin edu järgmistes väljakutsetes,» lisas Aas.

«Veeteede Ametit võib tunnustada Arikase juhtimise ajal edukalt käivitatud kaubalaevade Eesti lipu alla toomise projekti, samuti mitmete silmapaistvate tuletornide rekonstrueerimise ning merendusvaldkonna populariseerimise eest,» sõnas Aas.

Rene Arikase ametiaeg lõpeb 17. mail. Peadirektori kohusetäitjaks saab Marek Rauk, kes on meresõiduohutuse teenistuse juhataja ja peadirektori asetäitja. «Mul on hea meel selle võimaluse eest olla kapten eesoleval ajal, kui on kogu ameti edasine suund veel lahtine. Riigireformi otsust küll veel pole, kuid usun, et kui valitsus peaks ametid liitma, siis on Eesti merenduse tulevik samuti kindlates kätes. Organisatsioonile annavad näo just inimesed ning meie ameti töötajad pingutavad igapäevaselt, et arendada Eesti merendussektorit,» lausus Rauk.

Rauk lõpetas 1999. aastal Mereakadeemia laevajuhi erialal ning 2011. aastal Tallinna Tehnikaülikooli logistika magistrantuuri. Hetkel täiendab ta end TalTechis magistriprogrammis digimuutused ettevõttes. Veeteede Ametisse asus ta tööle 2002. aastal laevakontrolli inspektorina. VTA-s on ta aidanud juurutada kliendikeskset lähenemist järelevalve tegevustes ja suunanud fookuse kontrollimiselt pigem ennetusele ja nõustamisele.