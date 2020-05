Tähtis teada ⟩ Keskpäevane ülevaade olulisematest kriisiuudistest

1766 ametlikult nakatunut

Viimase ööpäevaga lisandus Eestis kaheksa positiivset testi, suri üks inimene. Hommikuse seisuga vajab koroonaviiruse tõttu haiglaravi 42 inimest, kellest viis on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 287 inimest. Kokku on tervenenud 1375 eestimaalast. Koroonaviirus on Eestis nõudnud 63 inimese elu.

Eestis on seni kokku tehtud üle 68 tuhande esmase testi, millest 1766 ehk 2,6 protsenti on olnud koroonaviiruse suhtes positiivsed.

Eriolukorra lõpp

Eriolukord, mille valitsus kuulutas välja 12. märtsil, lõpeb Eestis pühapäeva südaööl. See ei tähenda siiski veel kõigi piirangute lõppemist samast ajast – osa piiranguid on leevendatud juba varem ning osa jääb kehtima ka pärast eriolukorra lõppu.

FOTO: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Kehtima jäävad piirangud

Spordivõistlused pealtvaatajatega ei ole lubatud. Toitlustusasutuste lahtiolek ja alkoholimüük on lubatud kuni vaid kella 22ni. Kasiinod, vesipiibu kohvikud, mänguautomaatide saalid, täiskasvanute klubid jmt meelelahutuskohad on suletud. Ööklubid on suletud. Covid-19 diagnoosiga isikutel ja lähikontaktsetel on karantiinikohustus. Hoolekandeasutustes viibivatel Covid-19 diagnoosiga isikutel on keelatud kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuste töötajate ja meditsiinitöötajatega. Tallinna-Stockholmi liinil on reisijatel liikumisvabaduse piirang huvireisi raames (see tähendab, et kruiisireise ei toimu). Kehtima jäävad piirangud riigipiiri ületamisel (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega). Isikutel, kes on ületanud Eesti riigipiiri riiki sisenemise eesmärgil, on kohustus viibida karantiinis 14 päeva (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega). 2+2 reegel.

Märgiline tähis

Südaööl lõppes Eesti ja Läti piiril 17. märtsil kehtestatud ajutine piirikontroll ja riigipiiri valvamine. Kaitsemaskidega ametnikud kontrollisid südaööni kõigi piiri ületavate sõidukijuhtide reisidokumente. Kell 12 öösel kuulutati piiril töö lõppenuks ja pärast tordisöömist jäi Ikla piiripunktis pimedaks ja vaikseks.

Leevendustest hoolimata peavad piiriületajad endiselt järgima koroonaviiruse tõkestamiseks antud korraldusi, näiteks maskikandmise nõuet või 2+2-reeglit, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks inimest ja teineteisega tuleb vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Lennureisijaid aga peavad arvestama sellega, et neid ootab ees hulk uusi reegleid. Iseäranis tasub meeles pidada seda, et ühtseid reegleid pole – järgmises riigis ja lennujaamas ning lennukis võib kehtida juba teistsugune eeskiri. Aga muidugi tasub olla valmis ka selleks, et sihtpunktis ootab ees paar nädalat karantiini.

Kuigi airBaltic teatas eile, et avab alates esmaspäevast uuesti otselennuliinid Tallinna ning Amsterdami, Kopenhaageni, Oslo ja Riia vahel ning nädal hiljem ka otselennuühenduse Vilniusega, sekkus hilisõhtul sellesse Eesti valitsus. Seetõttu on vähemalt Amsterdami ja Kopenhaageni lennuliini avamine kahtluse all. Lisaks läheb ilmselt sulgemisele lennuliin Minskisse. Otsuse, kuhu lennata saab, langetame meie, rõhutas valitsuse nimel rääkinud majandus- ja taristuminister Taavi Aas äsjasel pressikonverentsil ja selgitas, et Minskis on nakkuskordaja ohutuks reisimiseks praegu veel liiga kõrge.

Kas teine laine tuleb?