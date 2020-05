Juba sel pühapäeval toimub esimene veebi-grillpidu Eestis, mille korraldavad Nõo Lihavürst ja BBQ Symphony

Kuna sel kevadel dikteerivad ja juhivad jätkuvalt elurütmi koroonaviiruse levikust tulenevad piirangud ja ettevaatusabinõud, soovib Nõo Lihavürsti panna igale grillisõbrale südamele vastutustundlikku meelt ja kutsub inimesi osa saama suurest grillipeost veebi vahendusel. ,,Me tahame, et inimesed järgiksid ettevaatusabinõusid, kuid teisalt soovime anda positiivseid sõnumeid, mis koroonamasendust tõrjuksid. Seepärast võtsime vastutustundliku suuna ning koondusime ühiselt idee taha, et grillime loomulikult ka sel aastal, kuid teeme seda vaid kodus ning nendega, kellega ühist katust jagame. Ent emotsioone ja rõõmsat tuju jagame oma sõpradega videosilla vahendusel,“ märgib Kruustük.

Kevadine Nõo Lihavürsti kampaania sõnum oli samuti: „Loomulikult grillime kodus, kuid teeme seda vaid pereringis. Oma grillihetki jagame sõpradega veebis“, mis julgustas karantiinis olevaid inimesi üksteisega videosilla vahendusel grillimist jagama. Kruustük märgib, et sellest sündis ka veebigrillpeo kampaania üldine idee ning „inspireerituna nendest peredest, kes meiega oma videoid jagasid ning kes nautisid grillipidu vastutustundlikult, soovime oma kevadkampaaniale punkti panna just selle üritusega, kus anname grillimiseks erinevaid näpunäiteid ja tutvustame uusi tooteid ning retsepte. Samuti ootame vaatajate küsimusi, sest parimate küsimuste eest kingime ära korralikke grillipakette.“

„Meie eesmärk on näidata, et grillida on võimalik ka kõige tavalisema ufo-grilliga ning heaks tulemuseks on vaja pisut oskusi, teadmisi ja näpunäiteid, mida just BBQ Symphony saab inimestele LIVE videos jagada,“ märgib Kruustük.